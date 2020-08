IL BILANCIO

MESTRE Paura. Tanta. E lo ammette senza mezzi termini: «Vivevamo nell'angoscia, da marzo a maggio, tutti i giorni in reparto, combattendo contro un nemico subdolo. Anche noi abbiamo una famiglia, persone delicate da preservare. È stata dura e il pensiero che più ci rattrista è di non essere stati in grado di salvare tutti i pazienti che abbiamo gestito».

Francesco Lazzari è il primario della terapia intensiva dell'ospedale dell'Angelo, nel confine tra la vita e la morte, l'ultima trincea sul fronte Covid, e non solo.

«Ora abbiamo l'esperienza che ci rafforza, conosciamo meglio il nemico virale, sappiamo riconoscerlo e come comportarci, se c'è un quadro tac di un certo tipo che ci ricorda un paziente Covid via col tampone, rendendo automatici i meccanismi messi in atto con naturale difficoltà nelle fase iniziali. Ma guai ad abbassare la guardia».

PREOCCUPAZIONE

Preoccupazione. Parecchia. Per l'imminente riapertura delle scuole: «Non posso dire di non essere preoccupato - afferma il dottor Lazzari - sarei anche bugiardo, e soprattutto un ingenuo a non considerare che ci potrebbe essere la possibilità di un rinnovo dell'esperienza negativa superata. Il ritorno in classe è un momento di grande condivisione di spazi comuni, di avvicinamento fra individui, un po' come sta avvenendo nelle spiagge italiane. L'utilizzo della mascherina potrà essere d'aiuto nel fare la differenza e nel ridurre al minimo il rischio del contagio. Indossare questo dispositivo di protezione, e non lo dico solo ai più giovani, deve diventare una sana abitudine, come allacciare le cinture di sicurezza quando si sale in auto».

Lo specialista fa anche un altro appello, nell'ambito - così la definisce - di una assunzione di responsabilità civile comune: «Invito alla vaccinazione contro l'influenza, a maggior ragione quest'anno, e anche in questo caso la mascherina risulta una buona barriera per limitare la diffusione anche di questo virus, colpevole di parecchi decessi».

PREPARAZIONE

Preparazione. Notevole. Guadagnata sul campo con fatica e professionalità. «Nell'affrontare una eventuale recidiva siamo pronti sulla base del piano regionale predisposto e che per noi prevede la riattivazione anche dell'ospedale Covid dedicato di Dolo che può arrivare a trattare sino a 35 pazienti critici, mentre la rianimazione di Mestre, hub per quelle satelliti, dagli attuali 16 posti può salire a 32».

All'Angelo, i letti sono oggi tutti occupati dalla casistica cosiddetta estiva, traumi da incidenti stradali o da tuffi spericolati in mare. In questi stessi letti sono morti, con un picco anagrafico di cinquantenni, 52 ricoverati Covid: il 35% del totale dei trattati, una percentuale inferiore allo standard nazionale. «Li abbiamo curati allo stesso modo di chi ce l'ha fatta ma per loro non è stato purtroppo sufficiente», rileva con amarezza il primario.

IN LOTTA

Fare un bilancio è comunque difficile. Mestre ha ricevuto i casi in assoluto più gravi con il compito di stabilizzarli e poi trasferirli a Dolo: il più giovane è stato un 46enne, la mascotte, il più anziano un ottantenne. «Abbiamo fatto rete e dobbiamo continuare a farla, solo così aumentiamo l'efficacia della nostra azione e possiamo contrastare al meglio una eventuale nuova ondata pandemica. Tutt'ora fra di noi, sotto l'egida della Regione, c'è una catena di contatti preziosa sia per lo scambio di informazioni sia per il riallocamento dei pazienti». Infine il grazie che Lazzari vuole rivolgere a tutti i suoi collaboratori, nessuno escluso: «Per l'abnegazione e la professionalità, ma anche per l'umanità e la sensibilità nel confortare tanto i pazienti quanto i familiari impossibilitati a stare vicino ai loro cari».

Monica Andolfatto

