IL BILANCIO

MESTRE «Lo sconto Pos? Una beffa. Bisogna agevolare il made in Italy, non i beni fatti all'estero e importati. La gente magari comprerà qualcosa di più, ma se si tratta di prodotti stranieri, per le nostre aziende produttrici la crisi resterà grave». A dirlo è Gianluca Fascina, presidente della Federazione Moda della Confartigianato metropolitana di Venezia, a proposito delle indiscrezioni sul possibile provvedimento del governo che potrebbe essere varato entro fine mese. Un allarme condiviso da Giannino Gabriel, numero uno della Federazione Moda Italia di Confcommercio Unione metropolitana di Venezia e del Veneto. «Rischia di essere un boomerang, perciò lanciamo sin d'ora un appello ai consumatori: se fosse, si sfrutti l'incentivo per comprare italiano e veneto».

RILANCIO VANIFICATO

Secondo le categorie la misura che vorrebbe sostenere il rilancio del commercio e in particolar modo della moda, riconoscendo uno sconto per chi paga con la moneta elettronica, rischia di avvantaggiare piuttosto l'acquisto di merce straniera. «Già vediamo l'effetto monopattino spiega Fascina Ne sono stati venduti tantissimi, ma essendo prodotti all'estero, principalmente in Cina, questa impennata ha influito quasi zero sull'intera filiera produttiva e sui posti di lavoro in Italia». «C'è ancora da capire bene cosa sarà e come funzionerà aggiunge Gabriel ma già a prescindere, se venisse introdotto, noi invitiamo a cogliere l'occasione per dar man forte ai nostri prodotti». Sullo stato di salute del comparto, fortemente danneggiato dall'effetto Covid-19, i dati parlano chiaro. «Anche in provincia di Venezia sottolinea Fascina il settore della moda ha appena mandato in archivio uno dei peggiori semestri della sua recente storia. Il manifatturiero metropolitano ha praticamente visto dimezzare la produzione e crollare i fatturati per parecchie decine di milioni di euro. In provincia sono state travolte 748 imprese: 128 del tessile, 297 dell'abbigliamento e 323 della pelle, di cui tre quarti sono artigiane, ovvero 568 micro, piccole e medie imprese che danno da lavorare in sostanza a un terzo degli occupati nella moda, oltre 2.500 addetti (34,3%)». «La situazione è drammatica conferma Gabriel ci sono realtà che hanno già ceduto, altre che lo stanno per fare, altre ancora in fortissima sofferenza e senza grosse prospettive. C'è chi pensa che le somme definitive saranno tirate per Natale, io credo che molto prima sapremmo chi avrà resistito e chi non ce l'avrà fatta. E purtroppo i primi saranno di sicuro di più dei secondi». «Il prossimo semestre non basterà a recuperare neanche in minima parte un'intera produzione stagionale bruciata dal Covid prosegue Fascina Solo qui in provincia tra mancati guadagni, costi necessari sostenuti e crollo dei consumi in un semestre si sono persi almeno 50 milioni di euro di fatturato rispetto lo stresso periodo del 2019. Bisogna incentivare e scontare prima di tutto l'acquisto di prodotti italiani riconoscibili dalle etichette parlanti, il progetto pilota della Regione promosso in seno al tavolo della moda con tutte le associazioni di categoria».

FLOP DEI SALDI

Nel frattempo anche i saldi, partiti il primo agosto, non ingranano. «La prima decade segna un dimezzamento degli acquisti nel confronto con la prima decade dell'anno scorso analizza Gabriel Inoltre la spinta all'acquisto vantaggioso nei centri storici pare già esaurita, va un po' meglio nelle località turistiche. E con la fine degli ammortizzatori le tinte saranno ancora più fosche, mentre il governo ha disatteso tutte le nostre richieste».

