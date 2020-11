IL BILANCIO

MESTRE La tragica conta delle vittime del Covid da inizio pandemia nel veneziano tocca quota 611, con un incremento di 4 decessi nelle ultime 24 ore. A registrarlo è il bollettino dell'Azienda Zero, diffuso ogni giorno dalla Regione.

I nuovi contagi toccano 488 (più 13 rispetto a sabato), portando il dato cumulativo a 21.103 casi. Sul fronte ricoveri in strutture per acuti in area non critica si assiste a una flessione passando dal +484 di sabato, al +433 di domenica. E anche se rimane pressoché stabile il numero di pazienti in terapia intensiva che da 59 passa a 61, non si può non sottolineare che si tratta di un record mai raggiunto finora e che risulta fonte di notevole preoccupazione. Perché significa che il virus continua a rivelarsi piuttosto aggressivo, costringendo i sanitari a ricorrere ai reparti di rianimazione per tentare di vincerne la letalità. I pazienti attualmente positivi sono 11.187, mentre i negativizzati 9.305.

MARTELLAGO

Martellago, e più in particolare ancora una volta Maerne, il paese più colpito del comune, piange l'ennesima vittima del Covid, la nona dell'inizio della pandemia e la seconda di questa ultima ondata. Si tratta dell'ottantaduenne Mario Voltan, spirato giovedì all'ospedale di Dolo e stroncato dal virus in appena una settimana. L'anziano, che non soffriva di particolari patologie e che, anzi, godeva di buona salute ed era molto attivo, inizialmente non presentava gravi sintomi se si eccettua un po' di febbre. Poi però, essendo subentrata qualche difficoltà respiratoria, il medico di famiglia ha ritenuto opportuno sottoporlo ai dovuti accertamenti all'ospedale. Il pensionato è salito tranquillamente con le proprie gambe sull'ambulanza che l'ha condotto al nosocomio di Dolo, senza assolutamente aspettarsi che da lì purtroppo non sarebbe più uscito: Voltan è puntualmente risultato positivo al tampone e il suo quadro clinico, che sembrava non preoccupante, in pochi giorni è precipitato e a una settimana dal ricovero il pensionato è deceduto. Mario Voltan lascia la moglie Ida, le figlie Elisa e Morena e una nipote. I funerali saranno celebrati domani, primo dicembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Maerne.

SAN DONÀ

Da ieri al Covid-Point di San Donà di Piave sono entrati in servizio gli uomini del corpo militare dell'ordine di Malta che garantiscono una o due postazioni aggiuntive (a seconda delle necessità), andando quindi a potenziare le postazioni gestite direttamente dal personale dell'Ulss4. Si tratta di volontari che vengono richiamati in servizio nel caso di emergenze, come quella sanitaria che stiamo vivendo, che richiedono un sostegno all'attività del personale ordinario allo scopo di affrontare in maniera più massiccia le necessità che ne conseguono. Il team in questione, guidato dal capitano medico Luigi Benetti, effettuerà tamponi tutti i giorni fino al 6 gennaio. Un supporto prezioso e atteso per rispondere al meglio alle esigenze continue e quotidiane imposte dalla recrudescenza del virus.

CHIOGGIA

Un altro lutto per Covid anche nel clodiense. L'infezione è stata fatale per un cavarzerano, morto in ospedale a Rovigo. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco che ha espresso il suo cordoglio: il comune guidato da Henry Tommasi pinage la sua sesta vittima da inizio pandemia, la quarta negli ultimi due mesi.

Intanto a Chioggia si procede per i tamponi rapidi in modalità drive-trough (ovvero effettuati direttamente in automobile) all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale. Il nuovo punto tamponi, che rientra nel piano di potenziamento e snellimento dei controlli anti virus, è stato realizzato con una struttura prefabbricata che è stata montata nel fine settimana con l'aiuto dei volontari della Protezione civile. Esso va ad aggiungersi a quello, funzionante da tempo, presso la sede del Distretto sanitario, in viale Vespucci, e a quelli organizzati, sia a Chioggia che a Cavarzere, dai medici delle medicine di gruppo che non dispongono di ambulatori adatti (sufficientemente ampi e con percorsi ingresso-uscita separati da quelli degli altri utenti) a somministrare i tamponi ai propri pazienti.

Hanno collaborato

Giuseppe Babbo, Diego Degan

e Nicola De Rossi

