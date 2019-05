IL BILANCIO MESTRE La riduzione della Tari è inserita nella Manovra della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOMESTRE La riduzione della Tari è inserita nella Manovra della svolta per gli anni 2019-2021 ed è, quindi, solo un tassello, anche se tra i più importanti, dell'azione dell'Amministrazione veneziana. La Tassa sui rifiuti ha una riduzione media generalizzata del 2,7% per tutti i cittadini e le imprese, ed è possibile grazie a un investimento di 4 milioni di euro di risorse derivanti dall'imposta di soggiorno. Proprio in questi giorni la Corte dei conti ha risposto ad una richiesta preventiva del Comune di Jesolo che questa...