CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOMESTRE Il vortice polare con pioggia battente, vento e gelo ha flagellato anche la nostra provincia. Una quarantina gli interventi effettuati ieri dai vigili del fuoco per prosciugamenti di scantinati, taglio d'alberi, rimozione cornicioni e manufatti pericolanti fra Mestre, Spinea, Scorzè, Mirano, Jesolo, San Donà, San Stino di Livenza, San Michele. In città a Mestre da registrare di prima mattina un albero che si è abbattuto sulla strada in via Altinia, fortunatamente senza conseguenze: traffico bloccato per circa un'ora e...