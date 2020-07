IL BILANCIO

MESTRE I numeri sono incoraggianti, mentre latitano le strutture in cui ospitare le persone in quarantena. Ma andiamo con ordine: qual è l'attuale procedura di gestione dei nuovi positivi e dei loro contatti? A fronte di un caso acclarato, l'indagine epidemiologica individua i contatti e verifica il contagio; il caso e i contatti vengono dunque posti in quarantena, e l'indagine viene svolta anche a partire da casi positivi provenienti da un'altra azienda sanitaria che abbiano avuto contatti nella Ulss 3 Serenissima, dove, dal 21 febbraio, i casi positivi sono 1.931, con 253 decessi, il 13%, e 1.660 guarigioni, l'86%. Per quanto riguarda la provincia (domiciliare) di Venezia i casi risultano 2.745, con 304 morti e 2.370 guariti. Oggi l'azienda, che precisa come nel conto non siano considerati i 40 di Jesolo (Ulss 4 del Veneto orientale), registra 18 casi di positività (8 italiani e 10 stranieri), di cui 12 provenienti da altre province venete (in provincia di Venezia il dato attuale è 71). Di questi 18, che hanno prodotto 196 contatti in sorveglianza, ovvero in isolamento, solo 3 sono ricoverati (ospedale di Dolo) e nessuno in terapia intensiva. Per Comune di domicilio, a Venezia ci sono la metà di questi casi (9), con una persona ricoverata. Se si guarda il dato complessivo della Ulss 3, si vede come ogni 10 mila abitanti ci siano stati 31 positivi (32 in provincia di Venezia), mentre attualmente la cifra si riduce a 0,3, ovvero meno di una persona contagiata. Poco più alto il dato del veneziano: 0,8. Bene anche le case di riposo, con zero casi tra ospiti e operatori.

I tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia sono quasi 118 mila, di cui 3.151 risultati positivi.

Quello che invece non riscontra successo è l'avviso pubblico per reperire strutture in cui collocare i soggetti costretti all'isolamento. L'iniziativa è rivolta a tutti, tra privati, privati accreditati, parrocchie, ai quali non viene richiesto di fornire la sistemazione in modalità gratuita, ma al momento solo una casa di riposo e un'altra realtà di Venezia sembrano aver risposto presenti. «Non è facile trovare disponibilità spiega il direttore generale di Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben ma pensiamo al futuro. Dopo la fase emergenziale precisa e quella attuale di convivenza col virus, in autunno, quando viene ipotizzata una ricaduta epidemica, vogliamo essere pronti con un piano efficace, che deve riguardare anche la presenza di queste soluzioni». L'azienda, in collaborazione con i comuni, propone inoltre test gratuiti e senza prenotazione per gli operatori italiani e stranieri che si occupano dell'assistenza agli anziani, che vengono effettuati a Mestre, in piazzale San Lorenzo Giustiniani, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12, e lunedì anche dalle 14 alle 15 (Per informazioni: 0412608718, 800938811). Ulss 3 ricorda altresì che il datore di lavoro di un operatore di rientro in Italia da un Paese non Ue deve segnalarlo scrivendo a infocovid-19@aulss3.veneto.it.

L'azienda sanitaria sottolinea anche il progressivo aumento della media giornaliera degli accessi al Pronto soccorso che, dalla riattivazione di quasi tutti i servizi, ha eseguito 36 mila tamponi, trovando 6.463 positivi, il 20% (18.643 nel Comune di Venezia, con 3.892 positivi). Aumenta anche il volume in media giornaliera delle attività del Centro prelievi, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, dei ricoveri ospedalieri (160 in Ulss 3, 100 tra Venezia e l'ospedale dell'Angelo), della chirurgia nelle sale operatorie (77 in Ulss 3, 48 tra Venezia e Mestre). E poi le nascite: 809 da maggio a luglio, con una media di 10 nati al giorno (470 nel Comune, con una media di 6 al giorno). Infine, in netto calo le chiamate al centralino, passate dalla 30 mila della fase emergenziale, alle 4 mila di oggi. «È tutto sotto controllo commenta Dal Ben i numeri in valore assoluto sono piccoli, ma è comunque una situazione che va attenzionata, vogliamo intervenire prontamente sui focolai. È importante continuare ad evitare assembramenti ricorda usare la mascherina e igienizzarsi le mani, perché vediamo in giro troppi fenomeni che di certo non aiutano: serve senso civico e responsabilità per se stessi e per gli altri».

