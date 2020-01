IL BILANCIO

MESTRE Com'è oggi, com'era ieri. Quello della polizia locale, presentato dal comandante generale Marco Agostini in occasione del patrono di San Sebastiano, è un consuntivo che prende in esame un arco temporale lungo cinque anni. L'ha fatto dal palco nel luogo simbolo della trasformazione nell'ultimo lustro: il piazzale davanti all'hotel Leonardo in via Ca' Marcello, il famoso boulevard degli alberghi, al termine di un corteo partito da via Piave e passato attraverso le zone della stazione. I maliziosi diranno che presentare il bilancio dell'attività svolta sotto la regia dell'ultima amministrazione, a qualche mese dalla chiamata alle urne, abbia un vago sapore di campana elettorale. È evidente, però, che in questo quinquennio la polizia locale abbia intrapreso una vera rivoluzione modificando l'assetto, ringiovanendo l'età media del corpo, calibrando il target operativo anche con la creazione di nuove squadre specifiche nel campo della sicurezza urbana (vedi l'unità cinofila antidroga).

I NUMERI

Agostini ha sottolineato nel suo discorso l'importanza, nell'ultimo anno, di aver adottato il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana che adegua e sostituisce il precedente dopo 34 anni. È stato introdotto il Daspo urbano: in meno di sei mesi ne abbiamo notificati 372». È cresciuta, in questi cinque anni, anche l'attività della centrale operativa che ha visto un raddoppio delle chiamate annuali dal 2014 al 2019: allora erano 20.795, oggi 50.637. «A queste nuove chiamate il corpo ha risposto con un maggior presenza, passando in organico da 397 operativi e 66 amministrativi a 431 operativi e 92 amministrativi. Le nuove assunzioni hanno portato un ricambio generazionale: oggi 250 operatori hanno meno di tre anni di anzianità, l'età media è scesa da 55 a sotto i 40 anni. E presto incrementeremo ancora». Uomini da una parte tecnologia dall'altra. «Abbiamo implementato anche la videosorveglianza mettendo a disposizione 300 telecamere. Presto saranno operativi anche i portali ai confini della città metropolitana e sul Ponte della Libertà».

ARRESTI E SEQUESTRI

Il nucleo cinofilo della polizia locale, partito nel 2015 con la veterana Kuma (oggi in pensione) e oggi cresciuto con 4 nuovi cani antidroga. «Una squadra che ci ha permesso di sequestrare oltre sessanta chili di stupefacenti». Partito come un esperimento (anche tra qualche critica) ora il nucleo è uno dei fiori all'occhiello sulla giacca del comandante, come il laboratorio di analisi documentali, punto di riferimento per il Nordest che ha tenuto corsi persino all'Interpol. Incrementata, e molto, anche grazie alla costituzione del reparto Sicurezza urbana, coordinato dal commissario capo Gianni Franzoi, l'attività di polizia giudiziaria dei vigili: «Nel 2014 arrestammo 25 persone, nel 2019 siamo saliti a 102. L'attività di presidio - continua Agostini - ha fatto crollare in centro storico anche l'attività degli abusivi. Non a caso il Ministero delle Attività produttive ha definito Venezia come modello operativo di riferimento a livello nazionale. È evidente che una sacca residuale del problema c'è e rimarrà sempre, visto che le leggi nazionali e regionali non ci danno strumenti efficaci per combattere il fenomeno. Però a parlare sono i numeri: a parità di attività di controllo, nel 2014 ci sono stati 138 sequestri penali, mentre nel 2019 sono stati solo 6. Cinque anni fa abbiamo sequestrato 10mila articoli di pelletteria, nel 2019? 12. Nel 2014 requisimmo 70.152 oggetti, nel 2019 16.263. Un terzo sono fiori, il resto dardi luminosi e giochi».

VIABILITÀ

Stabili gli incidenti stradali, in calo quelli mortali. In crescita, invece, le multe: 279mila quelle dell'ultimo anno contro le 200mila del 2014. Sono stati gestiti, inoltre, altri 156mila verbali di altri Comuni (12 quelli in convenzione), 170 per eccesso di velocità, 8.500 per passaggio con rosso, 30mila per passaggio in zona ztl. Controlli a tappeto anche per il pagamento della tassa di soggiorno (6.542) che hanno portato a un totale di 590mila euro di multe.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA