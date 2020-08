IL BILANCIO

MESTRE Alberi abbattuti, veicoli danneggiati, black out elettrici e interruzione del servizio idrico, attrezzature delle spiagge volate in aria e allagamenti delle strade. Il bilancio di una notte e un pomeriggio di maltempo, con una fragile tregua in mattinata, nella zona di Chioggia e Cavarzere, non è confortante. In realtà sono bastate due sfuriate di maltempo, della durata di poche decine di minuti, per creare guai a non finire. La prima è stata attorno alle 2.30 dell'altra notte, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 chilometri l'ora e hanno colpito, per lo più, le frazioni di Chioggia (Ca' Bianca, Brondolo, Sant'Anna) e la spiaggia di Isola Verde (e la vicina Rosolina), nonché la campagne del cavarzerano.

Qui, in località Ca' Negra, un grosso albero si è abbattuto su un furgone. Sorte analoga ha subito un'automobile a Sant'Anna di Chioggia e altre piante sono state sradicate e spezzate in varie zone del territorio. Molti i blackout che si sono risolti in tempi diversi: da poche decine di minuti, a un'ora (Ca' Bianca e Isola Verde), fino a diverse ore (Sant'Anna e Ca' Lino). Al mattino, poi, molti (in particolare a Ca' Bianca e a Valli) si sono ritrovati anche senza acqua fin quasi a ora di pranzo. Al mattino sono cominciati gli interventi dei vigili del fuoco per tagliare rami e tronchi, potare arbusti pericolanti e sgombrare le strade dal fogliame. A Cavarzere un solo tronco di grandi dimensioni ha tenuto impegnata la squadra per quasi quattro ore. Nel pomeriggio una forte raffica di pioggia, durata una ventina di minuti, ha fatto allagare le strade del centro di Cavarzere. Difficile anche la situazione sulle spiagge, in particolare isola Verde, dove le raffiche notturne hanno fatto volare in mezzo al mare e danneggiato sdrai, lettini e ombrelloni, divelto reti, danneggiato chioschi.

NUBIFRAGIO A MESTRE

La coda del maltempo ha flagellato Mestre ieri pomeriggio attorno alle 18. Quando sulla città si è rovesciato un potente nubifragio. Pioggia battente e ancora vento, per quasi un'ora, tanto che si è temuto il peggio. Per fortuna a rassicurare sono stati gli stessi vigili del fuoco: al centralino nessuna chiamata per allagamenti ma solo alcuni interventi per piante cadute. E sempre dalle parti di Campalto. In particolare in via Porto di Cavergnago e in via Sabbadino dove a venire letteralmente sradicati dalle raffiche alimentate dal fortunale sono stati due alberi di grossa taglio. Ed è stato esclusivamente per un caso oltre modo benigno e fortuito che non si sono registrati feriti o peggio, ma danni e basta. Anche se piuttosto ingenti. Specie in via Porto di Cavergnago dove l'alto fusto e le folte fronde si sono abbattute su alcune auto parcheggiate andando a schiantarsi sui portoni di alcuni garage. Mentre in via Sabbaddino, all'interno di Villaggio Laguna, il maestoso pioppo che svettava in uno dei giardini condominiali ha sfiorato una utilitaria e mancato di poco appunto uno dei condomini. Ed è polemica sullo stato di salute del verde pubblico. Fra i primi a puntare l'indice sulla scarsa attenzione e cura di pianti e alberi che costeggiano le strade cittadine è stato il consigliere comunale Pd, Emanuele Rosteghin, il quale ha annunciato l'inoltro di una richiesta formale alla Giunta per avviare al più presto un monitoraggio/censimento per individuare gli esemplari malati e agire di conseguenza o con specifici trattamenti di recupero o, se inevitabile, con l'abbattimento.

GUASTI NEL SANDONATESE

Il temporale della scorsa notte ha provocato alcuni guasti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, con dei veri e propri black-out che hanno interessato soprattutto San Donà, Noventa e Jesolo, con un picco di cinquemila utenti. Il Centro operativo di Venezia, attivo 24 ore su 24, tramite manovre in telecomando ha rialimentato in pochi minuti l'80% circa della clientela coinvolta dalle interruzioni, mentre, negli altri casi, è stato necessario l'intervento del personale di pronto intervento. Venti i tecnici che hanno operato nella zona e che hanno permesso il ripristino della situazione.

