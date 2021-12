IL BILANCIO

JESOLO A Sottomarina le presenze turistiche totali sono state di 1,4 milioni, per un aumento del 3,3% rispetto al 2019 grazie alla crescita degli ospiti italiani (+11,3%). Jesolo, invece, città fortemente votata al turismo estero (grado di internazionalizzazione del 58% nel 2019), ha risentito della diminuzione di quasi un terzo delle presenze straniere (1 milione in meno di presenze rispetto al 2019 pari al -32%) con un risultato complessivo di 5,2 milioni di presenze totali in calo del -11,7% sul pre Covid.

E' quanto emerge dall'analisi sviluppata dalla direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo che ha concluso il ciclo di incontri dedicato alle imprese del settore turistico alberghiero del litorale veneto nell'anno del Covid.

Nelle 4 tappe, che si sono tenute a Chioggia, Jesolo, Caorle e Bibione, sono stati presentati gli strumenti che la banca offre per il rilancio del settore ai circa 300 operatori che hanno partecipato complessivamente. Gli incontri sono stati organizzati nell'ambito delle recenti misure annunciate dal gruppo a supporto al rilancio del settore turistico duramente colpito dalla crisi sanitaria attraverso iniziative mirate, a partire da un plafond di 2 miliardi di euro a livello nazionale per l'emergenza, a cui si aggiunge il recente plafond di un miliardo di euro, gli investimenti per il turismo sostenibile.

Per quanto riguarda l'indagine dell'andamento stagionale, è stato riscontrato che nell'estate 2021, tra aprile e settembre, sul litorale veneto le presenze turistiche hanno superato i 21,4 milioni, 8 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2020, ma inferiori di 3,2 milioni rispetto all'estate 2019.

La crescita delle presenze di turisti italiani è stata rilevante anche rispetto al periodo pre Covid, 8,8 milioni di pernottamenti in aumento del +11% rispetto al 2019, che non sono stati però sufficienti a controbilanciare la diminuzione dei turisti stranieri (12,6 milioni di presenze straniere al 2021 in diminuzione del -24,6% rispetto al 2019). Inoltre si è assistito ad un generale allungamento della vacanza, che è durata 5,8 giorni per gli italiani e 7,1 giorni per gli stranieri (contro i 5,7 giorni per gli italiani e 6,8 per gli stranieri del 2019).

A Caorle dove la parte straniera incide per il 68% sui pernottamenti, il bilancio è di 3,9 milioni di presenze, con un calo del 10,1% rispetto al 2019, con una crescita delle presenze italiane (+19,1%) e una diminuzione del 24% di quelle straniere. A Bibione, dove la percentuale di presenze straniere tocca il 71%, le presenze turistiche totali tra aprile e settembre nel 2021 sono state di 4,6 milioni in diminuzione del 20,6% rispetto al 2019, con una maggiore tenuta degli Italiani (-8,7% rispetto) e un calo più forte degli stranieri (-25,5%). «Il litorale Veneto è un territorio di inestimabile valore sottolinea Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Per noi è fondamentale garantire il sostegno alle imprese del settore turistico e alberghiero, messo alla prova duramente dall'emergenza sanitaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA