TREVISO Sanità trevigiana con i conti in ordine. L'Usl 2 chiude il consuntivo 2019 con un utile di quasi un milione e 816mila euro, terzo esercizio consecutivo con il segno più nell'ultima riga del bilancio, dopo i 7 milioni di rosso registrati nel 2016. A fronte di un finanziamento da parte della Regione pari a un miliardo e 378 milioni circa, i costi della produzione ammontano a un miliardo e 596 milioni (entrambe la voci hanno subito variazioni abbastanza limitate nell'ultimo quadriennio).

Il differenziale tra i due importi viene coperto grazie alle prestazioni (oltre 9,7 milioni quelle eseguite nell'Usl l'hanno scorso per un valore superiore a 169 milioni e mezzo di euro) e con la mobilità, ovvero i pazienti che vengono a farsi curare qui da altre aziende socio-sanitarie, un flusso consistente soprattutto verso l'ospedale Ca' Foncello, ma anche verso altri poli di eccellenza del sistema locale, come ad esempio l'Otorinolaringoiatria di Vittorio Veneto. Non può che essere soddisfatto il direttore generale Francesco Benazzi: «Abbiamo recuperato il disavanzo con cui eravamo partiti nel 2016 e abbiamo mantenuto se non ridotto i tetti di spesa. Tenendo conto che la quota di finanziamento è rimasta sostanzialmente inalterata, credo non sia cosa di tutti i giorni poter presentare un bilancio sano e, soprattutto, continuando ad investire».

L'anno scorso, infatti, l'azienda ha destinato ai suoi ospedali 13,8 milioni di euro per attrezzature tecnologiche, quasi 560mila per arredi e 7,2 milioni in lavori su edifici e impianti (esclusa la nuova cittadella sanitaria nel capoluogo). Alle strutture e ai servizi sul territorio sono invece andati, nei tre capitoli, poco più di quattro milioni e mezzo di euro. I manager dell'Usl possono sorridere anche per i tempi di pagamento dei fornitori: in media 38,54 giorni, ovvero 21 giorni prima rispetto al limite di 60 previsto dalla normativa. Benazzi è fiducioso di poter riproporre performance simili anche al termine dell'esercizio in corso. Nonostante il previsionale riporti un risultato negativo di 18 milioni di euro. «È una cosa normale, dovuta al fatto che, al momento della stesura, non si sa ancora quanto ci verrà assegnato dal Ministero e, a cascata, dalla Regione e non è ancora definito il piano degli investimenti. Nel 2019, ad esempio, eravamo a meno 25 milioni. Recupereremo». (m.zan)

