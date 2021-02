IL BILANCIO

CORTINA La seconda medaglia per l'Italia, l'argento di Luca de Aliprandini nella gara di slalom gigante ai Mondiali di sci alpino Cortina 2021, chiude la decina di giorni trascorsi alle pendici della Tofana. Da oggi si passa alla pista Druscié A, per i due slalom conclusivi. Ieri c'è stato il primo utilizzo della rinnovata Labirinti, una sorpresa per molti, mentre per qualcuno è stata la conferma del valore tecnico di quel tracciato:

«È davvero una gran bella pista e si presta benissimo per accogliere gare di slalom gigante, anche ad alto livello, di Coppa del mondo o dei Mondiali commenta Kristian Ghedina, che è di casa sulla Tofana, sin da bambino - lo sapevamo anche prima, ma ora ne siamo certi, dopo averla provata con questa gara maschile, che ci ha portato la brillante medaglia di Luca de Aliprandini».

Il Ghedo nazionale ama soprattutto la spettacolarità della Labirinti: «Dal traguardo, a guardare su, verso le rocce della Tofana, quel muro ripido lo vedi tutto, davanti a te. Dove lo trovi, al mondo, un altro gigante che vedi dalla partenza sino al traguardo. Peccato davvero che quest'anno non ci fosse il pubblico. Dal punto di vista tecnico, uno slalom gigante qui è veramente bello, perché è impegnativo nella fase iniziale, così pendente, così difficile che puoi davvero fare la differenza, se scii a tempo. Sotto, da quando esci sull'Olympia, sino al traguardo, hai continui cambi di pendenza. È una pista larga, quindi c'è la possibilità di disegnare tracciati ancora più impegnativi. Qui sarebbe benissimo possibile accogliere la Coppa del mondo. È un peccato pensare che debba essere utilizzata una volta soltanto, per questi Mondiali».

I ragazzi della nazionale concordano, a cominciare proprio dalla medaglia d'argento: «È un gigante lungo, servono molte energie conferma Luca de Aliprandini- Ho trovato tre tipi di neve diversa, nella parte alta, in mezzo, nel tratto finale. Sono stato bravo ad adattarmi. Nella seconda manche è diventato ancora più tosto: è andata via la luce, in ombra completa, gli sci sbattevano, è così stato ancora più difficile della prima discesa».

Giovanni Borsotti: «È stata una bella gara, tracciato bello, tortuoso, la pista è bellissima. Mi sono divertito, mi è piaciuto». Giovanni Franzoni: «È stata una manche davvero difficile, perché la pista è lunghissima e c'è un terreno impegnativo. Parte con un pendio veramente tosto, che non ti lascia un attimo e ti toglie le energie. Il livello degli avversari è altissimo, per cui se non stai attento, da cima in fondo, è un attimo prendere secondi di distacco». Al direttore sportivo Alberto Ghezze sono arrivati complimenti unanimi. Tra gli altri, da Paolo De Chiesa: «Ho visto una pista straordinaria, uno dei più bei tracciati di gigante che io abbia visto. Raramente ho visto correre un gigante ai Mondiali su una pista così bella». Ai Mondiali di Cortina non c'è il pubblico, per le disposizioni anti Covid-19, ma al traguardo di Rumerlo ci sono ogni giorno alcune centinaia di persone, fra giornalisti e operatori dell'informazione, ospiti, sponsor, rappresentanti istituzionali, forze dell'ordine, le squadre degli atleti, con i tecnici. Ieri tutti hanno vissuto una giornata entusiasmante, con continui colpi di scena, con un asso come Alexis Pinturault capace di dominare la prima manche e di uscire nella seconda. Con l'impresa dell'italiano, al suo primo alloro mondiale in carriera. Immancabile, ad assistere a tutte le gare, dalla terrazza sul traguardo, Alessandro Benetton, che preside la Fondazione Cortina 2021: una squadra promossa anche ieri, in ogni ingranaggio della complessa macchina organizzativa. Mentre ci si avvia alla conclusione dell'evento, sono confortanti le notizie sulla sicurezza sanitaria, senza alcuna variazione rispetto ai dati di giovedì. I controlli continueranno anche la prossima settimana, con l'obiettivo primario di garantire la salute della comunità di Cortina.

Marco Dibona

