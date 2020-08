IL BILANCIO

CORTINA D'AMPEZZO Cielo terso, aria fresca e secca, sole luminoso: ieri la conca d'Ampezzo mostrava tutto un altro volto, rispetto alla serata di lunedì, sferzata da violenti scrosci d'acqua, che hanno fatto esondare alcuni piccoli rii, sul versante orientale della valle. L'acqua ha colpito abitazioni di Verocai, della zona residenziale di Cianderìes, di Maion, via del Castello, sino a Pontechiesa, dove la corsa dell'acqua è finita nel torrente Boite. I vigili del fuoco, che hanno gestito una cinquantina di interventi, hanno terminato alle 2 di notte, e nel corso della giornata di ieri sono tornati.

IL PUNTO NERO

Sotto accusa in particolare il rio Ruoiba, un piccolo corso d'acqua, che scorre fra lisce pareti di cemento e scende rapido, da Grava. Il punto critico è stato ancora una volta la grata che copre il tombino in cui precipita il Ruoiba, per proseguire la sua corsa in un tubo interrato. Ieri un escavatore del comune ha iniziato il lavoro, per allargare il varco, ma poi si è guastato. Lunedì sera la ghiaia e alcuni sassi trasportati dall'acqua hanno ostruito quella griglia in pochi secondi e da allora l'impeto del rio si è rovesciato all'esterno, allagando i locali delle abitazioni vicine, lambendo il condominio La Perla, correndo sui prati sino alla passeggiata e alla pista ciclabile, ricavate sulla sede della vecchia Ferrovia delle Dolomiti. Da lì l'acqua è scesa ancora, addosso a case e aziende di Maion, per raggiungere via del Castello, dove ha causato forse i danni maggiori, al ristorante La tavernetta, sito nell'interrato del condominio Verokay. Ieri mattina i pompieri erano ancora al lavoro proprio in quel ristorante, per lavare lo strato di fanghiglia depositato sui pavimenti. Le squadre della Protezione civile hanno continuato a dare una mano ai cittadini. C'erano uomini e donne con la divisa fluorescente dell'Ana Cadore. Altri saliti da Belluno, con mezzi e attrezzature. Per tutto il giorno sono proseguite le operazioni di pulizia.

LA TESTIMONIANZA

Sono stati coinvolti anche alcuni alberghi, nella ristretta zona colpita dal nubifragio, ma senza gravi conseguenze. «Ha rischiato di più la nostra abitazione, che si trova a monte dell'albergo dice Sandra Ruatti, dell'hotel Trieste ma per fortuna ci siamo accorti in tempo dell'acqua che stava scendendo abbondante dai prati. Era limpida, pulita, non quella fangosa del Ruoiba, che dista poche decine di metri da noi. Era comunque aggressiva e soltanto la prontezza, nel predisporre barriere a terra, fatte con materiale di ogni genere, ha salvato dall'allagamento i nostri alloggi. È stato provvidenziale il fatto che mio figlio sia un pompiere volontario, dopo l'esperienza come effettivo dei Vigili del fuoco. Oggi sta lavorando per soccorrere altra gente. In quanto all'albergo, nessuna conseguenza di rilievo. I clienti erano in sala per la cena e non si sono nemmeno accorti di quanto stava accadendo».

I DANNI

A Maion numerose case sono state interessate dal passaggio dell'acqua, situate a monte e a valle della statale 51 di Alemagna, trasformata in un ruscello, così come le strade comunali e gli accessi alle singole abitazioni. Conseguenze lievi anche per l'hotel Menardi, poco più a nord, sulla stessa statale, senza disagi per gli ospiti. Per le opere pubbliche, l'acqua ha lambito lo stadio Olimpico del ghiaccio, ma senza causare danni. Ne è entrata nel foyer del centro polifunzionale Alexander Girardi Hall, dove si sta lavorando alle scale di accesso. Quei vani sono alcuni metri al di sotto del piano stradale, in un punto delicato come Pontechiesa, sulle rive del torrente Boite. Gli anni passati ci furono episodi di allagamento anche nella vicina latteria.

I SOCCORSI

Fra tutte le attività dei volontari, lunedì sera era stato necessario anche inviare una squadra del soccorso alpino Cnsas sul sentiero 215, il più frequentato d'Ampezzo. Due ragazzi che stavano scendendo dal lago del Sorapis al passo Tre Croci, una coppia di ventenni di Soave (Vr), erano stati colti da pioggia e grandine e la ragazza lamentava dolore a un ginocchio. I soccorritori hanno rilevato la posizione dei giovani, una squadra è risalita dal valico, un'altra si è avvicinata in fuoristrada. I due escursionisti sono poi stati accompagnati al passo Tre Croci.

Marco Dibona

