BELLUNO Solo sulla rete di Veneto Strade i danni, valutati a spanne, dal direttore generale, Silvano Vernizzi si aggirano tra i 40 e 50 milioni di euro. Un disastro, se si pensa che a quella cifra stratosferica vanno poi aggiunti tutti quelli degli altri enti e privati. «Provvidenziale- ha detto ieri Vernizzi - la richiesta di stato di emergenza al Governo da parte del Governatore Zaia: speriamo che arrivino soldi per sistemare i tratti della rete interessati». La situazione ieri è tornata alla normalità sulla Feltrina e Agordina. «Abbiamo visto ancora una volta fenomeni che sono eredità di Vaia - prosegue Vernizzi -, in particolare per il rischio di valanghe, a causa dei boschi spazzati via. Ma va detto che sono anche fenomeni molto intensi che si verificano per il cambiamento climatico in atto».

I mezzi e gli operatori di Veneto Strade anche ieri erano al lavoro in alta quota per ripulire le strade dai detriti caduti ieri e nelle ultime ore e assieme ai tecnici stanno rilevando tutte le frane. Preoccupa in modo particolare la situazione sulla Sp 251 della Val di Zoldo e Val Cellina, a Forno. «È una frana molto significativa - ha spiegato Vernizzi -, con massi di dimensioni notevoli che bisognerà far brillare per portarli via. Questo comporterà una chiusura della strada per 20 giorni minimo. Va infatti ripulito il materiale caduto, parliamo di oltre 2mila metri cubi, e poi andranno fatte opere di sistemazione in cemento armato del versante, tiranti e altri interventi consistenti». Fondamentale il lavoro degli operatori di Veneto Strada per tenere aperto il Passo di Forcella Staulanza, per consentire l'accesso all'Alto Zoldano.

«Ci sono altre frane significative dell'Alpago - prosegue il capo di Veneto Strade - in particolare sulla Sp 28 Coste d'Alpago. Per non isolare tutto l'alto Alpago stiamo lavorando senza soste anche perché non ci sono altre vie di accesso e si rischia l'isolamento».

n prima linea in questa emergenza anche la Provincia, con il presidente Roberto Padrin e il consigliere delegato alla protezione civile, Massimo Bortoluzzi in diversi sopralluoghi. «Al termine di questo ennesimo episodio di pesante maltempo - ha detto ieri il presidente Padrin - dobbiamo rilevare ancora una volta tutte le fragilità della nostra terra, già ferita da Vaia. Credo che possiamo ritenerci fortunati per non aver avuto vittime. Vista la quantità di frane, la violenza di vento e pioggia, e la situazione neve, direi che è già un primo dato positivo, che mostra anche il grande senso di responsabilità dei bellunesi. Ora è cominciata la conta dei danni, che sarà inevitabilmente pesantissima». «Stiamo completando i sopralluoghi di giornata - ha detto ieri Bortoluzzi -, ma serviranno altre uscite per monitorare tutti i dissesti. Il territorio è in ginocchio. Abbiamo bisogno di risorse e mezzi diversi rispetto alla pianura. Dal 2014 sono stati azzerati i trasferimenti statali per la viabilità provinciale, che ammontavano a 15 milioni di euro l'anno. Questo significa che la Provincia è costretta a usare altre risorse per le strade, erodendo anche i soldi del demanio idrico che dovrebbero servire per la lotta al dissesto idrogeologico».

Olivia Bonetti

