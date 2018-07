CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOBELLUNO Senza storia non c'è futuro, diceva qualcuno. Non è una questione che riguardi la Cassa Solidarietà Aziendale. Perché l'istituto dei lavoratori Luxottica ha un grande passato e quindi potrà avere anche un bel futuro raggiante.LA STORIALa Cassa Solidarietà Aziendale è nata in Luxottica ancora 22 anni fa. Nel 1996, su proposta delle organizzazioni sindacali. Una nascita dal basso che pur avendo raggiunto vette importanti in termini di associati e di risorse disponibili, è rimasta sempre nel basso a livello gestionale....