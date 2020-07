IL BILANCIO

BELLUNO Relazione sugli investimenti per la viabilità: Provincia e Veneto Strade fanno il punto della situazione. Sono diverse centinaia i cantieri sulla viabilità provinciale disposti negli ultimi nove anni. Una serie di lavori di manutenzione straordinaria per un investimento complessivo di 9,9 milioni di euro, come prevede la convenzione del 2008. A cui si aggiungono le opere di ripristino post-Vaia e altri interventi disposti dalla Provincia. Lavori che sono stati esaminati dall'amministrazione di Palazzo Piloni in una riunione nei giorni scorsi, con l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, e il responsabile dell'area bellunese, Michele Artusato.

Risulta che due terzi dei 9,9 milioni di investimento stabiliti dalla convenzione (1,1 milioni all'anno) sono stati spesi per piccoli grandi lavori di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità. Il restante terzo, invece, non è ancora stato concretizzato in opere. «Si tratta di interventi che saranno comunque realizzati, dato che sono stati approvati dall'amministrazione provinciale - commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin -. L'obiettivo è quello di avere strade sicure e percorribili. Motivo per cui abbiamo fatto il punto della situazione con l'amministratore delegato Vernizzi». Belluno, infatti, ha in essere con Veneto Strade anche altri piani specifici di manutenzione o di opere sulla viabilità provinciale. A cominciare dai fondi governativi sbloccati per Province e Città metropolitane: 10,6 milioni di euro complessivi per il quinquennio 2019-2023. «Risorse con cui abbiamo disposto operazioni - puntualizza il presidente Padrin - come l'illuminazione delle gallerie della valle del Mis, per 320mila euro, già realizzata. O il risanamento del ponte di San Felice, per 1 milione di euro». Il piano 2020, con queste risorse governative, prevede tre interventi: il risanamento di un ponte sulla Sp 5 di Lamosano (715mila euro); l'illuminazione delle gallerie della Sp 20 della Val Fiorentina (420mila euro); il ripristino di alcuni strati di fondazione della sovrastruttura stradale (986mila euro). Inoltre, sulla viabilità provinciale sono investiti anche i 6,1 milioni di euro frutto dell'accordo transattivo con Veneto Strade del giugno 2019, che ha posto fine a un contenzioso. Poi il post Vaia: le operazioni (tra terminate, programmate e in corso) sono 113, per un valore complessivo di 60 milioni di euro.

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA