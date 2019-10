CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOBELLUNO Il 2019 verrà ricordato come una buona annata per i vignaioli bellunesi. Le premesse non erano delle migliori, vista la primavera piovosa e particolarmente fredda nella sua fase centrale, ma alla fine il bilancio è positivo soprattutto in termini di qualità.L'ANALISIUna prima analisi sulla raccolta arriva dal Feltrino, la zona della provincia finora protagonista nella rinascita della viticoltura bellunese. «Un'annata buona, nonostante le difficoltà iniziali. Alla fine il calo della raccolta è stato contenuto e la...