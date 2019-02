IL BILANCIO BELLUNO I cento giorni di Zaia si condensano in 139 cantieri: quelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOBELLUNO I cento giorni di Zaia si condensano in 139 cantieri: quelli avviati, molti dei quali conclusi, e quelli che attendono di partire. E anche nei 50 milioni finora spesi per far ripartire il Bellunese messo in ginocchio dal maltempo di fuine ottobre. «Da allora tutti si si sono rimboccate le maniche e sono partiti i lavori per riportare la situazione il più possibile alla normalità», le parole del presidente della Regione e commissario delegato con funzioni di coordinamento. «Nei comuni colpiti sono state avviate le...