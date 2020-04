IL BILANCIO

BELLUNO Ancora una vittima nella casa di riposo di Puos d'Alpago: è la terza tra gli anziani ospiti contagiati. Ida Triches, aveva 86 anni e è deceduta ieri all'ospedale San Martino dove era stata ricoverata dopo l'aggravamento delle sue condizioni a causa del Covid 19. E la situazione non accenna a migliorare: si allarga infatti il contagio nelle strutture per anziani in provincia. Un ospite positivo nella casa di riposo di Taibon Agordino è stato ricoverato ieri a Belluno. E proprio per gestire questa criticità (dopo il focolaio nella casa di riposo di Puos d'Alpago e quello ad Alano con due anziani deceduti) la Usl1 Dolomiti ha attivato «una task force multidisciplinare che si è occupata della gestione di queste emergenze e che è in continuo riferimento con le strutture». Lo ha spiegato ieri il direttore generale Usl, Adriano Rasi Caldogno, in una diretta dai suoi canali Facebook. Tra la task force e le case di riposo ci sono riunioni e videoconferenze con i direttori delle strutture: l'ultima ieri mattina alle 11. «Sono occasioni sempre preziose di scambio di informazioni ha detto il dg Rasi Caldogno -. Nella nostra provincia abbiamo avuto due situazioni di problematicità: una ad Alano di Piave, l'altra a Puos d'Alpago. In entrambi casi si è avuto un numero significativo di soggetti positivi vuoi tra ospiti e personale. In entrambi i casi la situazione è stata correttamente gestita da parte delle direzioni con supporto e ausilio da parte del nostro gruppo di intervento. Ci sono poi casi di positività presenti in altre case di riposo, ma nessuno significativo. Ribadisco la situazione è sotto controllo». Rasi Caldogno ha poi ricordato che all'inizio dell'emergenza c'era stata penuria di dispositivi di protezione individuale, a cominciare dalle mascherine sia chirurgiche che di vari tipo. «Questa situazione - ha detto si sta via via stabilizzando e siamo stati messi in grado di fornire come ausilio alle case di riposo circa 15mila mascherine». Alle case di riposo, in particolare, sono state consegnate: 3100 mascherine chirurgiche, 390 filtranti (ffp2), 780 mascherine a quattro strati (equivalenti a ffp2), 1600 copri calzari, oltre 1100 tra camici e grembiuli usa e getta, 20 tute e 48 occhiali protettivi.Fe.Fa.

