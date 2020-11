LA COSTA VENEZIANA

BIBIONE L'altra stagione, persi 2 milioni di euro tra i locali della costa veneziana. Non bastavano i fine settimana di Pasqua-Pasquetta, 25 aprile, primo maggio e 2 giugno tra l'altro caratterizzati da giornate soleggiate. Anche i weekend, che da settembre a inizio novembre caratterizzati da un clima gradevolissimo, non hanno portato buoni incassi: a causa del virus molte famiglie invece di tornare nelle località di mare sono rimaste a casa. I timori e le restrizioni per il Covid hanno determinato una perdita di 250mila turisti e mancati incassi per 1,5-2 milioni di euro a bar, pub, trattorie e ristoranti nelle spiagge di Bibione, Jesolo, Caorle, Eraclea, Cavallino Treporti. È quella che il presidente dei Sindaci della Costa Veneta e primo cittadino di San Michele al Tagliamento-Bibione Pasqualino Codognotto chiama l'altra stagione. Lo stesso Codognotto ha spiegato: «Quest'estate siamo riusciti a partire nonostante le mille difficoltà. A settembre-ottobre ci sono state belle giornate di sole che avrebbero permesso di recuperare qualcosa ai nostri commercianti ed imprenditori. Con l' altra stagione venivano sì promosse le spiagge ma anche l'intero entroterra, purtroppo questo particolare momento va ad incidere ulteriormente sul reddito d'impresa e occupazione. Ma saremo pronti a ripartire, non ci mancano ottimismo e volontà». Valerio Nadal presidente del Condifesa Veneto (oltre 20mila imprese agricole associate) è preoccupato: «Non sarà bloccato anche Natale? Contraccolpo durissimo poiché si fermerebbe l'intero canale Horeca e per le aziende non sarà facile risollevarsi. Stiamo fronteggiando ancora una volta l'emergenza. Se il privato festeggerà Natale in casa ci attiveremo con servizi veloci di consegna del vino a domicilio. Sarà fondamentale il rapporto di stima con la clientela consolidata». «Chi è organizzato potrà lavorare con l'asporto chiaramente più a pranzo che a cena, una sorta di ancora di salvezza - ribadisce Annibale Toffolo editore della rivista Taste Vin ed esperto di ristorazione - Ma per gli altri sarà molto più difficile e potranno limitare i danni attraverso i ristori di Stato». L' enogastronomia nel 2019 aveva un fatturato nella costa veneziana destate di 250 milioni. Quest'anno il crollo dei fatturati per la ristorazione va dal 25 al 30 per cento, ciò è dovuto soprattutto al fatto che i ristoranti sono stati chiusi da aprile a giugno, mesi caratterizzati da fine settimana soleggiati. Nei periodi di massimo splendore nelle spiagge veneziane (2018-2019) si arrivava ad un fatturato di 150/200 milioni. Quest'anno il calo dei consumi va dal 20/30 per cento. Bisogna però fare un distinguo come ha spiegato il presidente Coldiretti Andrea Colla: «C'è stato sì un netto calo nei consumi dei vini di alto valore aggiunto. Invece hanno retto bene le nostre bollicine, vedi Prosecco e poi lo Chardonnay oltre ad altri vini tipici di casa nostra. Ci stiamo riprendendo con calma, anche se in giro c'è ancora tanto timore. Dobbiamo essere fiduciosi e consapevoli che abbiamo la forza per risalire.

Marco Corazza

