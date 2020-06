IL BATTIBECCO

VENEZIA A chi volesse cercare su internet Chioggia e Venezia, l'onnisciente cervellone di Google risponderebbe in un lampo: «Chioggia, la piccola Venezia tanta ne è la somiglianza». Che dire, vero. Laguna è laguna, ci sono i canali, i ponti, la vita ritmata da un rapporto inscindibile con l'acqua. C'è pure il Mose, sia alla bocca di porto, sia in versione mini. E con la sorella maggiore divide anche il problema del turismo. Tanto invadente da spingere ieri mattina la sezione veneziana del Partito Democratico a postare sul proprio profilo Facebook un attacco all'amministrazione Brugnaro sulla gestione del flusso turistico della Fase2 tra le calli di Venezia. Per impattare ancora di più, il post era corredato da una foto. Si vede un imbarcadero bianco e frotte di cicloturisti in coda, al solito disordinata. Tutto bene? Anche sì. Solo che quella non è Venezia, ma Chioggia. Insomma anche il Pd veneziano è incappato nella « somiglianza» di cui parla Google.

Un errore però imperdonabile per l'attento mondo virtuale veneziano. Tra i primi commenti quello dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che ha fatto notare l'imprecisione. La risposta? «Si imbarcavano per Pellestrina, che è Comune di Venezia». Insomma, il problema c'è e non importa se Chioggia non è Venezia e viceversa. L'attenzione al nucleo della vicenda la richiama il segretario comunale Pd, Giorgio Dodi: «Il sindaco Brugnaro invita ad usare i mezzi privati e intanto le corse del trasporto pubblico, già insufficienti durante la settimana, nei giorni festivi vengono ulteriormente ridotte. Piazzale Roma chiuso già sabato per eccesso di auto; domenica ponte della Libertà completamente bloccato e caos sui bus e vaporetti Actv». Lo scivolone però non dev'essere andato giù perché il post è stato corretto ore dopo e la fotografia sostituita con l'immagine di un articolo del Gazzettino di ieri che dava conto del nuovo assalto pendolare a Venezia. Ad accompagnarlo, domande e contenuti di un problema lapalissiano. Quanto la differenza tra Venezia e Chioggia.

Nicola Munaro

