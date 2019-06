Il battello speronato portato in nave a Trieste per la riparazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE La Msc Opera ha già ripreso a solcare il Mediterraneo e l'Egeo ed è pure tornata a Venezia a imbarcare altri passeggeri per una nuova crociera, mentre la piccola River Countess, il battello per le crociere fluviali speronato domenica 2 giugno mentre era ormeggiato alla banchina di San Basilio, è partita ieri ma non per un viaggio di piacere. È stata rimorchiata fino al canale Nord di Porto Marghera dove l'attendeva una nave più grande autoaffondante, in grado di ospitare il battello nella propria pancia e poi di trasferirlo a...