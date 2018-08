Il barista: «Noi ignorati, solo ora tutti mobilitati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPADOVA «Sono settimane che poniamo l'attenzione su questo problema. Abbiamo sollecitato un intervento del Comune, abbiamo preso contatti con l'opposizione affinché presentasse un'interrogazione, abbiamo collaborato fin dal primo momento con le forze dell'ordine. Ora, siccome è stato toccato il Pedrocchi, magicamente si alza l'attenzione e il sindaco annuncia maggiori controlli in centro». Riccardo Maniscalco non nasconde la sua rabbia per la situazione che si è creata in centro storico. Il gestore del B Gall, elegante bar in...