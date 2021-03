Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il titolare del bar Pescaria si oppone alla sanzione comminatagli dalla polizia locale, che gli ha imposto di chiudere per 5 giorni e di pagare una multa. Secondo gli agenti, arrivati al Pescaria, in campo delle Beccarie, in quel bar avrebbero servito una cliente che avrebbe bevuto una bevanda al banco. «Non ho firmato il verbale ed ora lo contesterò racconta Giovanni Mattana, detto Banne, titolare del bar La signora in questione ha...