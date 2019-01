Il bando periferie: cantieri solo a ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIPADOVA La grande paura è passata. L'ultima Finanziaria ha confermato i fondi del Bando periferie (2,1 miliardi di euro) che assegnano a Padova 18 milioni di euro. In estate, come si ricorderà, c'era stata la sollevazione dei sindaci e il premier Conte in persona aveva assicurato che i soldi sarebbero arrivati. Il sindaco Giordani aveva fatto anche di più, facendo pubblicare subito la determina per aumentare il sistema di videosorveglianza di 600 telecamere perchè si diceva che avrebbe avuto i soldi chi aveva già i progetti...