Il bando chiude a fine mese ma sono già oltre 1.500 le persone che vorrebbero lavorare come netturbino in Veritas, a fronte di qualche centinaio di posti a disposizione. Il luogo prescelto per le selezioni - probabile il palasport Taliercio - si gremirà come di consueto per la serie di test psico-attitudinali. Dalla graduatoria saranno attinte le assunzioni necessarie a potenziare i servizi della prossima stagione estiva, ma anche per far fronte al turnover del personale su cui quest'anno peserà l'effetto dei pensionamenti con Quota 100. I...