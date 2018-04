Il 6 maggio all'Euganeo e poi a Palazzo Moroni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La città è ormai in festa. E sarà un crescendo di iniziative da qui all'ultima di campionato, il 6 maggio in casa con il Gubbio, dopo la trasferta, ormai senza storia, di domenica prossima a Reggio Emilia. Al termine della gara all'Euganeo con gli umbri, infatti, ci sarà una grande kermesse che coinvolgerà club, semplici tifosi, ex giocatori che in passato hanno giocato con il Padova e tutta la città: prevista la tradizionale invasione di campo e poi Pierpaolo Bisoli e i suoi ragazzi verranno portati in trionfo. L'auspicio è che anche...