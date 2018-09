Il 31 ottobre si vota per eleggere il successore di Marco Trombini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sindaci e consiglieri comunali del Polesine voteranno mercoledì 31 ottobre il successore di Marco Trombini nel ruolo di presidente della Provincia. Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata, dalle 8 alle 20, nel seggio elettorale che sarà allestito al primo piano di Palazzo Celio in sala consiliare. Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Il 31 ottobre non si voterà per rinnovare il Consiglio provinciale, perché a differenza del mandato del presidente, il consiglio andrà a scadenza a gennaio...