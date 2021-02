Il 28 febbraio 1967, il giorno del suo sedicesimo compleanno, un ragazzino altoatesino di Trafoi arrivò a Cortina e vinse lo slalom speciale del campionati studenteschi di sci. L'indomani ripeté il successo in slalom gigante. Iniziò così la carriera di atleta di Gustav Thoeni, che ricorda oggi quell'evento, mentre si avvicina il suo settantesimo compleanno. Ci pensa in questi giorni, perché lui gareggiò sulle stesse piste che stanno ospitando i Mondiali Cortina 2021. «Arrivare a Cortina allora non fu semplice. In quel periodo ero in collegio a Merano; mi alzai alle 5 per raggiungere a piedi la stazione, con due borsoni pieni di attrezzatura, scarponi compresi, e due paia di sci sulle spalle. Da qui in corriera a Bolzano, dove c'era il cambio per Cortina d'Ampezzo. Sino a quando gareggiavo senza far parte di una rappresentativa, da quella giovanile alla nazionale vera e propria, i trasferimenti per andare a sciare erano così. Ma, nonostante la fatica, l'esperienza di Cortina agli Studenteschi nel 1967 è stato un bellissimo regalo per il mio sedicesimo compleanno, perché ho vinto entrambe le gare: lo slalom speciale proprio quel giorno e lo slalom gigante l'indomani. Per me è stata anche l'occasione di mettermi sulle tracce del mio eroe d'infanzia Toni Sailer, provando le piste che nel 1956 lo avevano reso leggenda, come l'Olympia delle Tofane e la Druscié A; alcune fra le piste che ritengo più belle al mondo».

PALMARES IMPRESSIONANTE

Da allora Thoeni ha conquistato quattro volte la Coppa del Mondo; ha vinto medaglie olimpiche e mondiali. Sul valore dello sci, aggiunge: «Lo sci è la mia vita. Grazie a questo sport ho potuto condurre una vita straordinaria. Lo sci è stata la chiave che mi ha aperto, da timido ragazzino di Trafoi, l'intero mondo». Tutto ciò dietro ai sogni di bambino: «Il mio eroe sugli sci era Toni Sailer, aveva vinto 3 medaglie d'oro a Cortina nel 1956, tenevo il suo libro sotto il cuscino e studiavo attentamente tutte le foto. Non avrei mai pensato che da ragazzo avrei seguito le sue orme sulla pista della Tofana».

M.Dib.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA