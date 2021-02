VENEZIA È una proiezione, ma è una dato molto elevato. Dei circa 250 vaccinati giovedì pomeriggio, nella prima giornata di immunizzazione dedicata al personale delle scuole d'infanzia e degli asili nido comunali (campagna proseguita ieri), 63 dipendenti dei nidi e delle materne del Comune di Venezia (47 maestre e 16 ausiliari) hanno avuto una reazione all'inoculazione del siero di AstraZeneca. Calcolati solo loro, si tratta già del 26% degli addetti che hanno presentato dei sintomi post vaccinazione come mal di testa o, nei casi più gravi, febbre. Mancano però i dati dei nidi e delle materne degli altri comuni compresi nel territorio dell'Ulss Serenissima e che vanno a comporre quell'insieme di 250 persone vaccinate giovedì pomeriggio. E problemi per l'assenza delle maestre si sono verificati ieri mattina alla materna Volpi di Marghera, alla Sole al Lido e alla Diego Valeri di Venezia. Messi insieme - ma è una proiezione - ecco che la percentuale di chi ha reagito al vaccino con sintomi supererebbe di gran lunga quel 20% fatto registrare dal personale degli asili e delle materne della Fismm, vaccinati per primi sabato 20 febbraio. E sempre il personale della Fismm verrà vaccinato oggi nel secondo - e ultimo - giorno di campagna dedicata. Da lunedì, infatti, si partirà con i vaccini al personale di tutte le altre scuole: elementari, medie, superiori statali, paritarie e private. Ma da ieri la possibilità di prenotazione del vaccino sul sito dell'Ulss 3 Serenissima anche per il personale delle università veneziane: Ca' Foscari, Iuav e i Salesiani. I vaccini verranno somministrati al Padiglione Rama, a Mestre; al palazzetto di Camponogara e all'ospedale di Chioggia. Possibile che, vista l'alta adesione, vengano aperte nuove sedi man mano che i posti disponibili vadano esaurendosi. L'obiettivo dell'Ulss 3 è chiudere la prima somministrazione entro la fine di marzo e da maggio richiamare i vaccinati per la seconda dose.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA