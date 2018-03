CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il 25 maggio 1972 cominciò la VI Legislatura della Repubblica Italiana. Quel giorno, a prendere posto tra gli scranni di Montecitorio, c'era Gianni Pellicani, un quarantenne veneziano che sarebbe stato eletto deputato per altre quattro volte prima di diventare vicesindaco del capoluogo lagunare e poi presidente dell'aeroporto Marco Polo. «Mio padre non mi ha mai detto se e quanto era emozionato quel giorno, io so che quando sono entrato qui dentro ho pensato a lui, all'educazione che mi ha dato a pensare sempre con la mia testa in maniera...