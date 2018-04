CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL 25 APRILE IN FRIULIPORZUS Silvio Berlusconi in piena forma in Friuli Venezia Giulia per tirare la volata a Forza Italia e al candidato del centrodestra alle regionali 2018, il leghista Massimiliano Fedriga.E ieri, per la prima volta, visita le Malghe di Porzûs, sopra Attimis, e scatena una violenta polemica attaccando il Movimento 5 Stelle, in modo decisamente poco velato. Dopo aver reso omaggio ai caduti della brigata partigiana Osoppo, uccisi da altri partigiani ma della brigara comunista Garibaldi in uno dei capitoli più bui e discussi...