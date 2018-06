CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 23 marzo scorso, mentre si insediava il nuovo Parlamento, il cinquantaseienne Michele Mognato, ex assessore e vicesindaco di Venezia, ex segretario dei Ds e poi del Pd, nonché ex deputato di LeU, tornava al suo lavoro: magazziniere alla Metro. Anzi, neanche più magazziniere perché in 18 anni di assenza per aspettativa (non retribuita, ovviamente, e senza maturare né anzianità né Tfr né contributi), nel grande self service all'ingrosso di Marghera erano cambiate un po' di cose. Il suo reparto non c'è più, gli avevano detto quando,...