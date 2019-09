CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il 1. ottobre i meno giovani lo ricordano come la data di inizio delle scuole. In città questa data invece inaugurerà un altro tipo di lezioni: quelle che tutti saranno costretti a imparare per tenere sotto controllo la qualità dell'aria rodigina. Parte infatti con ottobre l'ordinanza del Comune per contenere l'inquinamento atmosferico nella stagione invernale. Quindi nulla di nuovo sotto il sole sbiadito e velato di smog anche questo inverno. La bozza dei diktat comunali è uguale in tutto il Veneto con norme standard che coinvolgono tutti...