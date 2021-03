Papà Mario (nome di fantasia per tutelare la minore età del figlio) ha vinto la sua battaglia contro la burocrazia a beneficio del figlio. Il sedicenne sarà vaccinato domenica mattina a Belluno. La sua storia l'avevamo raccontata ieri. Mario ha due figli gemelli, uno soffre d'asma mentre l'altro è affetto da disabilità a cui si sommano gravi patologie cardiache e polmonari. In questi lunghi mesi di pandemia i genitori sono sempre stati attenti nel difenderli dal virus viste le varie patologie di cui sono affetti. Nel prossimo mese di maggio però, il figlio con disabilità dovrà fare dei controlli nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova; controlli di routine ma anche uno, importante, che dovrà determinare se il ragazzo dovrà essere operato nuovamente al cuore. Un rischio eccessivo, senza immunizzazione, per un ragazzo che soffre di patologie multiple. Era stato il cardiologo dell'ospedale di Feltre a suggerire a papà Mario di vaccinare il figlio. La direzione di Feltre passa la palla a quella di Belluno, che dirotta la competenza alla Regione del Veneto. Per un papà abituato a combattere per il figlio, inviare la lettera alla Regione del Veneto spiegando la situazione e chiedendo che il figlio venga vaccinato è una passeggiata. La risposta è però stata negativa in quanto le patologie del figlio non rientrano tra quelle prioritarie nella vaccinazione (attualmente si vaccinano persone trapiantate o affette da fibrosi cistica o oncologiche). Papà Mario è scandalizzato di questa risposta e decide di rendere pubblica la sua storia. Non vuole una corsia preferenziale per il figlio disabile, ma per le patologie cardiache e polmonari gravi che non possono essere trascurate. In concomittanza con l'uscita della sua storia sulla stampa, ieri, l'uomo è stato contattato dall'azienda sanitaria e domenica potrà portare il figlio a vaccinarsi a Belluno. Il buon senso ha prevalso sulla burocrazia.

