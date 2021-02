LA FONDAZIONE MUSEI

VENEZIA Riaprono Palazzo Ducale e museo Correr. Si ripopola improvvisamente l'area marciana e il centro storico ne accoglie il fortunato riflesso, con le code di visitatori che non si vedevano dalla scorsa estate. «Un primo cauto segno di normalità con cui la città si riproietta al mondo - Gabriella Belli, direttrice della fondazione Musei civici Venezia nota con estremo piacere i numerosi visitatori già in coda tra i capitelli della residenza dogale certo è una manciata di giorni ma l'augurio è che da marzo il ritmo possa già incrementare». Un'apertura tanto discussa dentro e fuori i confini di Venezia, battagliata e condivisa tra le città d'arte italiane ed europee, finita però con un appuntamento che sembrava dover attendere i primi di aprile, e invece ha lasciato tutti di sorpresa. 11, 12, 15 e 16 di febbraio Ducale e Correr aprono al pubblico, seguiti in un paio di settimane da Ca' Pesaro, Museo del Vetro, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale, nonché dal Fortuny e Ca' Rezzonico non appena finiti i restauri.

«Al pubblico di prossimità, il primo a varcare le soglie, si aggiungeranno tutti gli altri visitatori che cureremo singolarmente, sapendo di dover convivere a lungo con le condizioni imposte dalla pandemia racconta la direttrice Belli - In questo periodo abbiamo curato il patrimonio interno alle sedi, tra restauri e manutenzioni speciali lungo i quaranta mila metri quadri che la fondazione gestisce, proprio per restituire alla cittadinanza ciò che le appartiene, senza perdere tempo. Ci prepariamo alla mostra per i 1600 anni di Venezia pronta per settembre, quando confidiamo che la programmazione potrà regolarmente. Intanto ci concentriamo sulle collezioni permanenti con visite guidate divise per gruppi di massimo dieci persone, e gite virtuali».

LA FONDAZIONE

L'entusiasmo per l'occasione quasi commuove anche Maria Cristina Gribaudi, presidente Muve. «Essere qui oggi con un flusso di persone già alla porta, significa tutto. Attendiamo marzo sperando nell'apertura inter regionale e nell'accesso ai musei garantito nei fine settimana. Diamo il segnale cauto ma deciso che Venezia sta ripartendo. Più che verso il turismo, parlerei di capitale umano che voglia godere della bellezza di cui la città è intrisa. Abituati a viaggiare, dopo mesi di chiusura, dobbiamo ricominciare dalla cultura come strumento per riscrivere una pagina veneziana». L'introduzione, secondo Gribaudi, dovrebbe vertere su «un modello di business che metta al centro educazione al bello e passione per quello che ci circonda, unite al potenziale racchiuso nei più giovani. Diventiamo più ecosostenibili anche noi, democratizziamo per davvero la cultura e facciamolo consapevoli di tutte le norme imposte dal Covid. Questi ampi palazzi lo permettono e le persone sembrano pronte a stare al gioco».

LE VOCI

Fuori dalle sedi museali questo stesso brio non è infatti passato inosservato. «Si respira finalmente un po' di vita e movimento Claudio Vernier presiede l'associazione piazza San Marco e gestisce il caffè al Todaro - I musei sono un'attrattiva fondamentale per la città e questo oggi è evidente». In visita ieri al Ducale, Stefano Croce, vicepresidente dell'Associazione guide di Venezia, racconta del «desiderio dei cittadini di riappropriarsi di questi luoghi, importanti soprattutto per loro. La città torna a movimentarsi di persone che ne sappiano apprezzare l'essenza, aldilà di una veloce fotografia in cui San Marco faccia banalmente da sfondo, ma dove una passeggiata diventi l'occasione per comperare un prodotto locale realizzato artigianalmente». Ancor più ottimista è Arrigo Cipriani.

L'HARRY'S BAR

«Riaprono i templi dell'anima dell'uomo, i primi da rimettere in moto insieme alle scuole esordisce - Quello di oggi è un monito di speranza che giova complessivamente alle persone e alla città. Noi all'Harry's Bar abbiamo lavorato bene, più che gli altri giorni - il che è tutto dire, considerato il mal tempo di un giorno infra settimanale e l'acqua alta che ha bagnato la piazza fino all'ora di pranzo». Più moderato invece Alberto Nardi, dell'omonima gioielleria di famiglia. «Mossa positiva, un inizio che speriamo continui. Ben venga l'apertura ma solo se non fine a sé stessa».

Costanza Francesconi

