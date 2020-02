A Lamon si vendono gel igienizzanti per le mani contro il coronavirus già dal 2009. La vicenda, che ha quasi del paradossale, è stata scoperta da un cliente della bottega da Silvio di via Resenterra. In quello che è il tipico casolìn e tabaccheria di paese, il prodotto è tornato in auge in questi giorni di allerta rossa. Sono stato attirato immediatamente dalla scritta in rosso che compare sul flaconcino: accanto a disinfettante per mani», compariva la dicitura attivo su Corona virus. Ho pensato fosse un prodotto realizzato in quattro e quattrotto all'indomani dell'emergenza e invece confrontandomi con il titolare mi ha detto che è da qualche anno che ce li ha in dotazione questi gel che praticamente non hanno scadenza vista l'alta quantità di sostanze alcoliche contenute». Acquistata una boccetta alla modica cifra di 1,50 euro (rispetto ad alcuni prezzi esorbitanti che si vedono in giro), il cittadino se l'è messa in tasca e se ne è andato a casa. E qui, dove ha ripreso in mano il flaconcino per usarlo, si è accorto del lotto di produzione: numero 10 del 2009. «Ciò a dire - sottolinea il cittadino - che già nel 2009 si era diffuso il coronavirus. Io sinceramente non me lo ricordo. Come di sicuro non ricordo tanto clamore e altrettanta paura per il diffondersi di questo virus che molti definiscono un qualcosa poco più che una semplice influenza».

Raffaella Gabrieli

