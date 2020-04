La farmaceutica bellunese in campo contro la pandemia. Dovrebbe esser in arrivo in queste ore una prima quantità di alcol all'Unifarco di Meano, uno dei prodotti principali per produrre igienizzanti, particolarmente ricercati in periodo di Covid-19. «In queste settimane abbiamo avuto grosse difficoltà, come tutti, a reperire alcol. Siamo, dunque spiega l'amministratore unico Massimo Slaviero - , ad una produzione infima, non riusciamo a soddisfare tutti i clienti». Purtroppo, a livello governativo, «vedendo com'èra la Cina a gennaio ci si sarebbe dovuti organizzare per tempo, ma così non è stato», commenta senza note polemiche l'amministratore di Unifarco. La società aperta solo ai farmacisti che partecipano attivamente alla strategia aziendale, sta dimostrando solidarietà, benchè non gridata, su più fronti. Innanzi a tutto ha messo a disposizione dei suoi numerosi utenti, informazioni pratiche molto utili in questo particolare frangente di emergenza sanitaria. «Basta consultare il sito dei farmacistipreparatori.it, nella sezione consigli fa presente Slaviero e si può trovare, per esempio, come creare a casa una soluzione disinfettante idroalcolica». Non solo, una sezione è dedicata alle regole per una spesa sicura, un'altra a come sanificare gli oggetti che si utilizzano quotidianamente. Fonti certe, ma che l'azienda preferisce non commentare, riferiscono che Unifarco rifornisce - per quanto possibile - le forze dell'ordine con prodotti indispensabili per lavorare il più possibile sicuri dai contagi.

