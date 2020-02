IN AULA

BELLUNO In Tribunale le udienze non si fermano, ma l'allerta e le misure anti-contagio sono massime. Dai vigilanti della Mondialpol all'ingresso con mascherine e guanti, al maxi-quantitativo di gel igienizzante per mani appena ordinato, all'intensificazione del servizio di pulizie, fino alla possibilità di procedere a porte chiuse per le udienze più affollate. Ma, al momento, l'attività del palazzo di giustizia di via Segato, va avanti come sempre.

LA PRESIDENTE

«La decisione di sospendere le udienze da quanto riferitomi dalla Presidente della Corte - spiega la presidente del Tribunale Antonella Coniglio - spetta al Prefetto o al Ministro della salute, al sindaco o al Presidente della Regione che finora nulla hanno stabilito. A palazzo di giustizia vige divieto di ingresso per chiunque provenga da Vo Euganeo o da Mira». C'è poi l'invito ai giudici competenti per la disciplina dell'udienza a evitare assembramento di persone: le ragioni di sanità è una delle ipotesi per le quali si può procedere a porte chiuse.

IN PROCURA

La presidente Corte d'Appello d'intesa con il procuratore generale ha indicato che bisogna provvedere all'acquisto con la massima urgenza di dispensatori di soluzione disinfettante (con alcol 70%) per il lavaggio delle mani. Ha disposto che vengano anche intensificate le pulizie degli uffici disinfettante per scrivanie, maniglie e interruttori. Il procuratore Paolo Luca ieri ha subito fatto fare l'ordine e dato disposizioni e ha fatto affiggere le prescrizioni all'esterno. Sospesa l'attività di formazione dei magistrati e personale amministrativo. Oggi è fissato un incontro in procura generale, con tutti i procuratori del Veneto: era stata fissata da tempo per discutere della nuova disciplina sulle intercettazioni, ma potrebbe anche saltare vista l'emergenza. Il procuratore Luca infine spiega a cosa va incontro chi non rispetta l'ordinanza e viola così il famoso articolo 650 del codice penale: «Al momento è quello a cui facciamo riferimento e viene effettuata vigilanza attiva. Ci potrebbero essere però, in situazioni di urgenza come in tempo di guerra disposizioni penali ad hoc per la violazione delle disposizioni: lo stesso decreto le introduce, ma non ci sono. Ad oggi facciamo riferimento al codice penale».

GLI AVVOCATI

Il consiglio dell'ordine degli avvocati ha annunciato la sospensione di diverse attività, dal 25 febbraio 2020 fino al 1 marzo 2020. Rinviati tutti gli incontri di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense di Belluno e le lezioni della Scuola Forense. Rinviate in questi giorni anche le udienza in commissione tributaria. «Si raccomanda - afferma il presidente degli avvocati, Erminio Mazzucco - di ridurre per quanto possibile ogni contatto con il personale di segreteria, preferendo i canali telematici per la presentazione di ogni istanza, con preghiera, laddove non sia possibile diversamente interagire, di rispettare, nel caso di presentazione presso gli Uffici dell'Ordine, la distanza di 2 metri rispetto al proprio interlocutore. Vi invitiamo a limitare l'accesso al Tribunale solo per attività necessarie o urgenti».

