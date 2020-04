CASE DI RIPOSO

BORGO VALBELLUNA Non si fermano i decessi nella casa di riposo di Trichiana, dove il 17 aprile è esploso un focolaio di coronavirus. In pochi giorni sono ormai una decina i decessi tra covid 19 accertati e sospetti in quanto per alcuni anziani non era arrivato nemmeno il tampone. Sospetta covid anche Elena Tamburlin, 81 anni di Pellegai di Borgo Valbelluna, detta Nina, vedova Susana, deceduta ieri. Per lei il responso di positività non è mai arrivato. Ieri si è proceduto anche alla completa sanificazione della struttura, che su 56 ospiti ne ha avuti contagiati ben 37. Proseguiranno nelle prossime ore anche i trasferimenti dei positivi nell'ospedale di Comunità ad Agordo (dove sono già stati inviati 6 anziani). Intanto anche a Mel su 91 ospiti 19 sono positivi.

I SINDACATI

Ma nelle residenze dalla Valbelluna sono anche sul fronte del personale, come dimostra con i dati Mario De Boni, segretario provinciale Cisl Funzione pubblica Belluno. «Mercoledì abbiamo attivato la videoconferenza con tutti i rappresentanti sindacali delle Rsa - spiega - la situazione più delicata riguarda Valbelluna servizi, ex sp1, che gestisce le case di riposo di Mel, Trichiana e Lentiai, c'erano anche i loro delegati. È emerso che soprattutto a Trichiana la situazione è esasperata, sia dal punto di vista dei lavoratori che della forza lavoro per erogare assistenza». Ed snocciolai dati: «Su 40 dipendenti, sono otto quelli attualmente al lavoro e si alternano su turni anche di dodici ore. Sono esasperati». In loro aiuto è arrivato, martedì, don Alessio Strapazzon, parroco di Castellavazzo, infermiere volontario. Poi altri due camici bianchi, infermieri della Croce Blu. Ma non basta. «È necessario - sottolinea Mario De Boni - che si sblocchi l'avviso interno emesso dall'Usl per gli elenchi dell'azienda di personale che possa prestare attività temporanea nei centri servizi. Il bando si era fermato perché non si trovava l'accordo, a fronte di un problema burocratico. Ho chiamato l'Usl spiegando che questa è per noi la priorità: devono sbloccare le liste in fretta. In caso contrario si mettono a rischio i lavoratori e a Trichiana potrebbe addirittura saltare l'assistenza agli ospiti. E come facciamo a sapere che domani non succeda da un'altra parte? Ci sembra corretto che a queste persone che danno la disponibilità ad andare a lavorare in queste case di riposo venga dato un incentivo».

I TAMPONI

Il sindacalista sottolinea anche che debbono essere rispettati i tempi per l'effettuazione dei tamponi in queste residenze, come previsto da una circolare della Regione diffusa mercoledì. Nelle Rsa operatori e ospiti dovrebbero essere tamponati ogni 20 giorni, eppure anziani muoiono senza mai nemmeno aver avuto i risultati di un tampone. Il test sierologico, secondo programma sperimentale dovrebbe essere fatto ogni 10 giorni. Ma questo test si è dimostrato non efficace: proprio a Trichiana alcuni anziani che eran risultati negativi, si sono invece poi rivelati positivi e viceversa. Il tutto però con il conseguente effetto contagio quando si vanno a dividere i negativi con negativi e positivi con positivi. Fino ad ora quelle tempistiche non sono state rispettate (la circolare però è stata emessa mercoledì) anche per la carenza di reagenti con cui l'Usl si era trovata a far fronte. La speranza è che ora si proceda a controlli periodici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA