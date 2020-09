I NUMERI

TRIESTE Netto calo dei tamponi, come avviene ormai ogni domenica. E i risultati si riflettono anche sulla rilevazione dei contagio del giorno dopo. Ieri, infatti, in tutta la regione sono stati conteggiati solamente quattro nuovi casi di Coronavirus, tre dei quali in provincia di Pordenone. La quota dei test, però, è stata in drastica diminuzione: poco più di ottocento, infatti, i tamponi effettuati nel giorno festivo. Sono rimaste praticamente inalterate, invece, le indicazioni provenienti dagli ospedali del Friuli Venezia Giulia. I ricoverati sono gli stessi di domenica, ma un paziente è stato trasferito dal reparto di Malattie infettive di Udine a quello di Terapia intensiva. La Rianimazione sale così a tre ricoveri, contro i due di domenica. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 598 (tre più di domenica). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 4 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.161: 1.543 a Trieste, 1.336 a Udine, 927 a Pordenone e 342 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.214, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 567. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

A Monfalcone (Gorizia), un insegnante del liceo cittadino è risultato positivo e per precauzione sono finiti in isolamento ben 115 studenti. La ricostruzione del contagio ha permesso di determinare la fonte dell'infezione: il professore ha contratto il virus in famiglia, e quest'ultimo è stato portato da una badante rientrata dall'Est Europa.

