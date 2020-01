Ieri la ripartizione del Viminale dei fondi destinati agli interventi agli edifici, dall'efficientamento energetico alla messa in sicurezza di scuole e strutture di proprietà comunale. Potranno essere anche utilizzati per illuminazione pubblica e ponti. In totale in provincia di Belluno arrivano 3,6 milioni di euro. A tutti i comuni sotto i 5mila abitanti (51 quelli bellunesi) verranno dati 50 mila euro. Per quelli sotto i mille residenti vanno aggiunti anche altri 11mila euro. A Alpago, Cortina, Limana, Longarone, Ponte nelle Alpi e Santa Giustina ne andranno invece 70mila, 90mila a Borgo Valbelluna e Sedico, 130 a Belluno e Feltre. «Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto al contributo di solidarietà: quelli, infatti, possono anche essere usati per finanziare la spesa corrente. Tra l'altro proprio c'è stato l'annuncio del Mise dei cento milioni di euro che incrementeranno il fondo di solidarietà, come previsto».

Tre milioni e 600mila euro nelle tasche dei Comuni bellunesi ma anche la necessità di far fronte all'ennesimo paradosso: quello delle assunzioni, impossibili per i municipi con una tassazione troppo bassa. Intanto ieri mattina all'Anci è emerso un nuovo paradosso: i Comuni con le tasse troppo basse non possono assumere altri dipendenti.

