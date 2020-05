VENEZIA Da sabato 27 giugno la Chiesa di Venezia avrà due nuovi sacerdoti: don Daniele Cagnati e don Augusto Prinsen che saranno ordinati non a San Marco, ma nella basilica della Salute (come si faceva un tempo) perché più adatta al rispetto delle misure anti Covid-19 per una prevista partecipazione di 200 persone.

L'ha annunciato il patriarca Francesco Moraglia recuperando, ieri in cattedrale, la messa crismale che non era stato possibile celebrare il giovedì santo.

Una funzione decurtata, presenti solo i vicari delle zone pastorali in rappresentanza di tutti i sacerdoti, con al centro la benedizione degli olii santi, rappresentativi della comunione dei sacramenti mentre Moraglia ha auspicato che presto sia possibile tornare a fare Messa con l'intero presbiterio.

Il patriarca ha fatto riferimento alla pandemia: Abbiamo visto, in questo periodo di forzato isolamento, come il prete è amato dalla gente ha detto In questi mesi ce l'ha fatto capire, spesso non ce lo dice esplicitamente, non ce lo manifesta, ma ci vuole bene. Facciamo in modo che quel bene che ha riposto in noi non sia tradito.

Molti, quando non riescono ad incontrarci, sentono la nostalgia del prete, ne soffrono.

Il nostro essere preti va oltre le nostre persone. Moraglia, assieme alla Curia e agli organismi preposti, sta avviando un ragionamento su come la pandemia dovrà portare la Chiesa veneziana a rivedere certi modelli pastorali. E ha sottolineato: In questi mesi ci è mancato Gesù Eucaristia! È bello che le nostre comunità abbiamo patito tale sofferenza. Avvertendo una tale sofferenza esse ci dicono che sono vere comunità ecclesiali e non sono solo dei gruppi che si incontrano. È l'Eucaristia che fa la Chiesa. Oggi il patriarca celebra la Messa solenne di Pentecoste alle 10 a San Marco.

