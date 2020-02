Ieri l'incontro tra azienda e sindacati, a Padova, per discutere del futuro di Safilo. Allo stabilimento di Longarone nel verbale della riunione è stato dedicato un capoverso in cui è spiegato che si è discusso di ammortizzatori sociali da attivare con un contratto collettivo aziendale «utile a ridurre l'impatto sociale derivante dall'esubero occupazionale annunciato». Insomma, non c'è stata nessuna discussione sul numero (quattrocento) dei dipendenti considerati in esubero. La Filctem Cgil con Denise Casanova, sottolinea che prima di discutere di ammortizzatori sociali bisognerà però discutere di quella cifra. «Per noi le questioni non si sono modificate. Non ho visto cambiamenti e prima ragioniamo sui numeri». Sempre ieri la regione, intanto, ha spiegato di voler attivare un'azione di out placement (ricollocazione), oltre ad un tavolo a difesa del Made in Italy. «Non disperderemo il capitale umano formato negli anni in un'azienda leader di mercato e siamo pronti ad intervenire per accompagnare eventuali esuberi». In attesa dell'incontro al Mise previsto per venerdì 14 la trattativa continuerà su base territoriale. Obiettivo: trovare un accordo da illustrare al ministero.

Zambenedetti a pagina III

© RIPRODUZIONE RISERVATA