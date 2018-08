CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ieri il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è soffermato sul crollo del ponte Morandi a Genova per lanciare un messaggio di sicurezza e stabilità: tutti i ponti e i cavalcavia nella città metropolitana sono stati mappati, le analisi già iniziate, assieme ai lavori di ristrutturazione. «Con le manutenzioni e le pulizie non si prendono voti - ha ammesso Brugnaro - così spesso si tende a spostare questi interventi in avanti. A Venezia faremo delle analisi e i cittadini devono sapere che c'è qualcuno che si preoccupa e fa manutenzione...