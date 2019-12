Ieri i vigili del fuoco hanno recuperato la salma del 56enne Iris Soncin La sua Bmw, trascinata dall'acqua, è stata ritrovata un chilometro più a valle

IL RITROVAMENTO

ZOPPOLA Hanno atteso che l'acqua si ritirasse. Poi, una volta individuata la sagoma dell'auto, con la pala meccanica di una ruspa messa a disposizione dalla ditta Trans Ghiaia l'hanno recuperata in mezzo al guado di Murlis e portata sino a riva. All'interno c'era il corpo senza vita di Iris Soncin, il 56enne residente a Valvasone Arzene che i familiari stavano cercando dalla notte tra venerdì e sabato. I timori sono diventati in un attimo una tragica verità. C'era l'ex operaio specializzato della Savio di Pordenone, nella Mercedes spazzata via dalla furia del Meduna. Le operazioni di recupero del mezzo sono state condotte dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e dagli uomini del Nucleo Speleo alpino-fluviale (Saf). Il cognato di Soncin aveva presentato sabato sera la denuncia di scomparsa ai carabinieri. La salma, come disposto dal pm Maria Grazia Zaina, è stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale di Pordenone. Il medico legale oggi effettuerà l'ispezione esterna e gli esami tossicologici.

LA DINAMICA

Venerdì notte Soncin aveva deciso di andare a trovare alcuni parenti, che abitano a Cordenons. Per accelerare i tempi, nonostante il guado di Murlis fosse stato chiuso a causa del maltempo (era stata diramata l'allerta meteo gialla), incurante dei pericoli aveva deciso di proseguire e di guadare il Meduna. L'auto che conduceva, una Bmw X1, si era però inabissata in una buca scavata dalla forza dell'acqua, mentre il livello del torrente si stava notevolmente alzando e l'acqua aveva cominciato ad entrare nell'abitacolo. Pioveva a dirotto e il buio non dava punti di riferimento.

All'1.52 l'uomo, impaurito, aveva chiamato il 112 con il cellulare e aveva dato l'allarme: «Sono rimasto bloccato in mezzo al guado e non riesco ad uscire. Fate presto perché l'acqua sta salendo». La telefonata di soccorso era stata immediatamente smistata alla centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone e successivamente ai carabinieri. Sul posto erano giunte le squadre dal distaccamento di San Vito, mentre erano stati allertati anche i sommozzatori da Trieste. Il recupero di Iris Soncin era però compromesso dalla furia dell'acqua. Due pompieri specializzati nei soccorsi fluviali, imbragati e assicurati a un ancoraggio, avevano tentato di raggiungere la macchina inabissata in mezzo al guado. Erano riusciti ad avvicinarsi, ad aprire la portiera e ad afferrare l'automobilista che era ancora agganciato alla cintura di sicurezza, ma l'acqua continuava a salire e la corrente aveva trascinato via la Bmw prima che l'uomo potesse essere salvato. Non c'erano più le condizioni per proseguire: la corrente, che stava trasportando con sé massi e alberi, avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita dei soccorritori. Soncin avrebbe tentato di uscire dall'abitacolo, ma ogni suo tentativo sarebbe risultato vano a causa della forte pressione esercitata dall'acqua sulla vettura. «In questi casi - ricorda Stefano Zanut, direttore vicedirigente del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pordenone, che ieri mattina ha assistito alle operazioni di recupero della macchina - anche 40 centimetri impediscono di aprire le portiere». Sabato mattina, con l'aiuto di una gru, c'era stato il tentativo di recuperare la vettura, ma il livello del torrente si era talmente alzato rispetto alla notte da impedire al mezzo cingolato di raggiungere il punto dov'era stata avvistata l'auto.

IL RECUPERO

Ieri alle 8.30, il personale Saf munito di dispositivi di protezione, ha provveduto, approfittando del fatto che il livello dell'acqua si fosse abbassato, a posizionare delle fasce per poter consentire a una ruspa di imbragare la vettura, che intanto era scivolata a valle per un chilometro, portarla a riva e consentire il recupero della salma identificata successivamente dai carabinieri della stazione di Fiume Veneto. I militari dell'Arma, guidati dal luogotenente Eugenio Mortillaro, avevano il sospetto che all'interno di quella Bmw ci potesse essere Iris Soncin: venerdì notte le chiamate al 112 erano partite dal suo cellulare, inoltre sabato il cognato aveva presentato la denuncia della sua scomparsa. Intanto Nicola Conficoni, consigliere regionale del Pd, ha chiesto alla Regione di «valutare la creazione di una app per informare in tempo reale gli automobilisti sulla praticabilità dei guadi. Per prevenire tragedie come quella avvenuta a Murlis, oltre a ricordare quanto sia importante rispettare i divieti, può essere utile potenziare l'informazione».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA