Ieri era il giorno del controllo post-intervento: alle 9 Lisa Collazuol, 18 anni, di Tignes, studentessa, ex giocatrice di rugby e poi allenatrice del mini rugby Alpago, doveva presentarsi al San Martino di Belluno. Non ha fatto a tempo: è morta prima. È deceduta nel sonno nel suo letto, a casa in Alpago tra martedì e mercoledì, esattamente una settimana dopo l'intervento chirurgico con cui le era stata rimossa l'appendicite. Sarà l'autopsia che verrà eseguita oggi, alle 11.30, dal medico legale Antonello Cirnelli, a chiarire le cause della morte, incaricato dal sostituto procuratore Katjuscia D'Orlando di accertare eventuali colpe mediche. Il pm ha infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma al momento è contro ignoti. Le indagini sono state delegate alla polizia di Stato che ha acquisito copia conforme delle cartelle cliniche della giovane, all'ospedale San Martino. La famiglia si è affidata all'avvocato Erminio Mazzucco e vuole la verità. «Non voglio incolpare nessuno - dice il padre -, ma solo sapere se c'è qualcosa, voglio mettermi il cuore in pace. Me l'hanno portata via così giovane. Se non c'è niente, almeno saprò che la sua candela era arrivata alla fine».

