Ieri è stato emesso un francobollo celebrativo, dedicato ai Mondiali di sci alpino di Cortina. In paese l'ufficio postale è in un luogo che richiama subito lo sport: in via Olimpia. Lì si sono incontrati i responsabili di Poste italiane, con il sindaco Gianpietro Ghedina, con l'ex campione di sci Kristian Ghedina, che si è prestato a recitare, a favore di telecamera, il ruolo del postino, portando gli sci d'epoca, usati a inizio Novecento dai portalettere, quando raggiungevano tutte le abitazioni, senza fermarsi davanti a nessun ostacolo. Il materiale è stato preso dal museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di Trieste. Ghedo ha consegnato un folder, contenente il francobollo, una quartina, il timbro con la data di emissione primo giorno, una cartolina editata, una busta cavallino: tutte leccornie per i collezionisti, gli appassionati di filatelia. Da oggi il francobollo è venduto su tutto il territorio nazionale. Erasmo Scatigna, capo delle Poste di Belluno, ha illustrato i contenuti, le modalità di realizzazione dell'emissione filatelica, un prodotto che vuole dare risalto alla importante manifestazione sportiva internazionale. Nel bollettino filatelico, la pubblicazione che accompagna il francobollo, sono descritte tutte le caratteristiche del prodotto ed è stata coinvolta Fondazione Cortina 2021, con il suo presidente Alessandro Benetton, che spiega i motivi che hanno portato all'emissione. E' lo Stato italiano che emette il valore bollato, realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato, distribuito infine da Poste italiane. Questo francobollo è nella serie tematica Lo sport. Non è una novità: già nel 1956, per i VII Giochi olimpici invernali di Cortina, ci furono emissioni filateliche e i francobolli di allora, riprodotti in quadri colorati, ora appesi alle pareti dell'ufficio postale di via Olimpia. M.Dib.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA