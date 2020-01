Ieri avrebbe dovuto essere il suo primo giorno di scuola dopo una breve convalescenza legata ad un intervento di appendicite, ma Lisa Collazuol, 18 anni, è morta prima che il sole sorgesse sulla sua casa di Tignes, in Alpago. È stata la mamma a scoprire il dramma. Vedendo che la giovane non scendeva, era salita in camera per darle la sveglia. «Certo che stamattina hai proprio tanto sonno» avrebbe detto la donna scuotendola per richiamarla alla vita. Invece Lisa era già in arresto cardiaco.

È scattata così la disperata corsa per tentare di strapparla ad una morte precoce che al momento nessuno sa spiegarsi. La salma è a disposizione della magistratura che ha disposto l'autopsia per capire cosa sia accaduto e se in questo prematuro epilogo vi siano delle responsabilità.

Lisa era stata una giocatrice di rugby e allenatrice del mini rugby Alpago, passione che le era stata trasmessa dal padre Enrico. «La mia Lisa ha passato la palla - dice il padre tra le lacrime che strozzano la voce, usando un gergo del loro sport -. Era andata a letto serena, aveva solo un po' male il braccio dove le facevamo l'eparina. Invece è morta nella notte».

È stata la mamma Natascha a tentare per prima di rianimare la figlia dopo aver lanciato l'allarme al 118.

