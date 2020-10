IL BILANCIO

VENEZIA Ieri altri quattro morti per Covid. Le croci per coronavirus salgono così a 10 in tre giorni, dopo i tre di mercoledì e gli altrettanti di martedì. Adesso sono 372 in tutto, in provincia, dall'inizio della pandemia. Di converso, il numero dei contagiati ieri è diminuito, raggiungendo quota 287, 45 in meno di mercoledì. Si registra, però una bambina di un anno positiva al Covid, come ha comunicato il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto.

La pandemia, dunque, continua a mietere vittime e sul fronte dei ricoveri comincia ad aumentare la pressione sulle terapie intensive. Nell'area di competenza dell'Ulss 3 Serenissima i ricoverati sono attualmente 128, di cui 15 in condizioni serie in Rianimazione. A Mestre i pazienti in Rianimazione sono tre in più di mercoledì, 7 in tutto, cui corrispondo i tre in meno in area non critica, dove il totale fa ora 26. Un ricoverato in più in Rianimazione si è avuto al Civile di Venezia, 3 in tutto, mentre ugualmente tre sono usciti dalla sub intensiva. Mirano mantiene un paziente in Rianimazione, senza variazioni di giornata, mentre al Covid Hospital di Dolo ci sono stati cinque ricoveri in più in area non critica, per un totale di 43 degenti, il numero più alto in provincia, cui si aggiungono i quattro degenti in Rianimazione. Con un ricoverato in più, Villa Salus ha raggiunto i 20 pazienti in area non critica, dove il Fatebenefratelli di Venezia ha confermato quota uno. L'unico ospedale Covid Free al momento è quello di Chioggia. Nell'area di competenza dell'Ulss 4 del Veneto orientale, invece, i degenti sono finora 25, di cui due in Rianimazione, uno a San Donà e uno a Portogruaro. Tre nuovi ingressi in area non critica si sono avuti al Covid Hospital di Jesolo, dove i degenti sono così saliti a 23. Complessivamente, in provincia, i ricoverati sono dunque 153. Il bollettino ha calcolato 7.765 casi positivi dall'inizio della pandemia; gli attualmente positivi sono 3537, i negativizzati 3.856, cinque in più dell'altro ieri. Intanto ieri l'Ulss 3 Serenissima ha portato il camper per i tamponi nelle scuole del distretto di Mirano-Dolo, coinvolgendo una settantina di studenti delle scuole primarie e secondarie di quattro istituti. La postazione mobile ha svolto nella mattinata la sua duplice funzione di supporto logistico all'attività dei sanitari, svolta poi a pochi passi, nella postazione riparata messa a disposizione dalla scuola; mentre in altri istituti è diventato fisicamente il luogo in cui i bambini e i ragazzi si sono sottoposti al test. Per l'effettuazione del test bastano pochi minuti, l'esito è poi disponibile in una decina di minuti e possiamo eventualmente inviare subito l'interessato a fare la controprova del tampone molecolare per chi è risultato positivo al rapido, sottolinea il referente dell'azienda per questo tipo di attività, Alessandro Chinellato. Sempre ieri, alla Fincantieri di Marghera, dove l'attenzione è puntata soprattutto sui lavoratori della comunità bengalese, sono partiti i primi tamponi rapidi forniti dall'Ulss per il personale: ne sono stati eseguiti una trentina, risultati tutti negativi. Poco per volta lo screening coinvolgerà tutti gli addetti, svolto ogni settimana su un campione di persone a prescindere dalla manifestazione dei sintomi. Una modalità scelta per limitare i tamponi molecolari e aumentare il tracciamento dei contatti. I numeri confermano che il contagio non si estende nell'ambito del cantiere, ma al di fuori da esso, sottolineano dall'azienda. Nel frattempo, nel suo bollettino quotidiano la Cgil anche ieri è tornata a denunciare l'assenza di dialogo con l'Ulss: Il direttore generale si legge continua a non convocare le Organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza sul tema emergenza Covid. Una direzione che non sente la necessità di condividere con i rappresentanti dei lavoratori questa drammatica situazione, nonostante i solleciti di tutti, è una direzione che non si pone al loro fianco, ma solamente interessata a presentare un'immagine irreale della situazione.

Alvise Sperandio

