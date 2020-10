IL BOLLETTINO

TRIESTE Altri quattro operatori sanitari contagiati dal Coronavirus, due dei quali nel Pordenonese. E il contagio cresce anche nelle scuole: nella Destra Tagliamento segnalati studenti positivi alle elementari di Rorai Grande (a Pordenone) e alla primaria di San Vito. In regione ieri 97 nuovi casi e anche un decesso. Non ce l'ha fatta un'anziana di 94 anni di Romans d'Isonzo (Gorizia) che era ospitata alla Rsa San Giusto di Trieste. In calo i ricoveri in regione: scendono di un'unità sia le Terapie intensive che i reparti Covid. Giù il contagio rispetto ai giorni scorsi, ma con meno tamponi rispetto alla rilevazione di sabato.

IL RESOCONTO

Continua a preoccupare il contagio che si muove tra gli operatori sanitari. Dopo le due infermiere positive nel Pordenonese segnalate sabato, ecco altri quattro casi: uno a San Vito al Tagliamento, uno nella direzione medica di Pordenone, uno a Latisana e uno in un istituto privato di Udine. Per quanto riguarda le scuole sono stati rilevati nuovi casi, per cui sono in corso indagini di tracciamento, in una elementare del territorio del Pordenonese (a San Vito), nella Bassa friulana e in due istituti di Udine. Segnalata una positività anche all'Istituto comprensivo di Rorai. Un alunno contagiato del Mattiussi, invece, non era già a scuola da giorni. Non seguiranno indagini. Un caso è stato individuato anche in una comunità per disabili in territorio collinare. Ulteriori focolai familiari collegati a scuole sono sotto controllo nella collinare friulana e nel territorio del Pordenonese. Un caso positivo è stato individuato grazie a un tampone al rientro da un viaggio privato a San Marino da parte di un dipendente di un'azienda del manzanese. Le persone attualmente positive sono 1343. Sono cinque i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Ieri sono stati rilevati 97 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5513: 1864 a Trieste, 1873 a Udine, 1192 a Pordenone e 558 a Gorizia, alle quali si aggiungono 26 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3814, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 1296.

